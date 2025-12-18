대안 전력망으로 부상한 ‘재생에너지 철도운송’…與정준호 “중요한 전환점 될 것”

부족한 송전망 대신할 ‘재생에너지 철도망’

이재명 정부 출범 후 국회 첫 토론회 개최

정준호 “실현 가능한 에너지 전환모델 구축”

정준호(앞줄 왼쪽 네 번째) 더불어민주당 의원 등이 지난 17일 국회에서 공동주최한 '재생에너지 철도운송 기술개발 방안' 토론회에서 참석자들과 함께 기념촬영을 하고 있다. 정준호 의원실 제공

“재생에너지 확대는 발전설비 확충에 그치지 않고, 어떻게 안정적으로 에너지를 전달할 것인가에 대한 고민이 함께 이뤄져야 한다”.국회 국토교통위원회 소속 정준호(광주 북구갑) 의원이 부족한 송전망의 대안을 철도망에서 찾은 것도 이런 문제의식에서다. 정 의원은 18일 “송전망 부족과 지역 간 전력 불균형 문제를 해결하기 위한 대안으로 철도망을 활용한 에너지 운송이 중요한 전환점이 될 수 있다”고 밝혔다.정 의원은 전날 국회에서 안호영·손명수·안도걸·조인철 의원과 공동주최한 ‘재생에너지 철도운송 기술개발 방안’ 토론회에서 “재생에너지 발전이 많은 호남선, 전라선, 장항선 인근지역에서 수도권 인근으로 전력을 이송하는 것으로 계획하고 있다”고 말했다. 이어 “이 방안을 시행하면 물동량 부족으로 거의 운영이 안되고 있는 장성화물역, 대불역 등과 여유·폐선로 등을 활용할 수 있을 것”이라고 했다.이재명 정부 출범 이후 국회 차원에서 재생에너지 철도망 운송을 주제로 한 토론회가 열린 건 이번이 처음이다. 이번 토론회는 새 정부의 기후대응 및 탈탄소 전환정책으로 중요성이 커진 철도망과 전력망의 연계, 배터리 에너지저장시스템(BESS)의 활용과 재생에너지 활성화 등 신성장동력 확보를 위해 개최됐다.참석자들은 철도망을 활용한 재생에너지 운송이 단순한 아이디어를 넘어 부족한 송전망을 보완하고 지역 간 전력 불균형을 해소하는 실질적인 ‘게임 체인저’가 될 수 있다는 데 공감했다. 이들은 또 지속적인 논의와 시범사업 추진의 필요성도 강조했다.정 의원실에 따르면 호남 지역에선 출력 제한으로 인해 더 이상 생산하지 못하는 재생에너지 전력 규모가 4.2GW에 달한다. 반면 수도권 지역에서는 반도체 메가클러스터 등 전력 수요 증대로 전력 사용량은 폭발적으로 늘어날 예정이다. 송전선로 구축에는 오랜 시간이 걸리고 수도권 구간에 추가로 발전 설비를 설치하는 것도 쉬운 문제가 아니다보니 재생에너지 철도 운송이 대안 송전망으로 주목을 받고 있는 셈이다.정 의원은 “가장 큰 문제는 송전망 부족에 따른 재생에너지 발전 제한이 2030년까지 통제 상태로 개인 소유 토지에서 사업을 하는 주민들이 어려움이 있지만 이 문제를 ‘에너지 트레인’으로 조기에 해결할 것으로 기대한다”며 “국회 차원에서 제도 개선과 정책적 지원을 통해 실현 가능한 에너지 전환 모델을 만들어 가겠다”고 강조했다.