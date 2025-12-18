광주 불법당원 모집 징계 대상자 4~5명…정치권 ‘파문’

현직 시의원 및 구청장 포함된 듯…민주당 중앙당, 징계요청
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
광주광역시의회 청사 전경
전남지역 현직 군수와 내년 지방선거 출마 예정자들 중 일부가 불법 당원 모집 사실이 적발돼 중징계를 받은 가운데, 광주에서도 징계 대상자가 특정된 것으로 알려졌다.
18일 민주당 광주시당에 따르면 최근 중앙당은 불법 당원 모집 혐의가 적발된 현직과 후보자들의 명단을 내려보내 징계를 요청했다.
중앙당은 구체적인 징계 대상자 명단과 함께, 이들에 대한 중징계·경징계 등 징계 수위까지 정해 시당에 통보한 것으로 전해졌다.
광주시당에서 징계 절차를 진행하는 대상은 광역·기초의원급 후보자 등이며, 광역·기초단체장급은 중앙당이 직접 징계한다.
이들은 허위 주소 기재, 명의 도용 등의 방식으로 당원을 모집한 정황이 전수조사 과정에서 확인돼 소명 절차를 거친 대상자들이다.
광주에서는 3∼4명의 현직 시의원이 징계 대상에 오른 것으로 알려졌으며, 현직 구청장도 중앙당 징계 대상에 오른 것으로 전해지고 있다.
광주시당은 구체적인 징계 대상자에 대해서는 확인해 줄 수 없다는 입장이다.
광주시당은 내부 절차를 거친 뒤 조만간 윤리심판원을 열어 대상자들의 소명을 듣고 징계 여부와 수위를 결정할 방침이다.
이새날 서울시의원, 음악으로 하나되는 세상… ‘소리아미 하모니 대축제’ 개최
서울시의회 교육위원회 이새날 의원(국민의힘, 강남1)은 강남구립논현노인종합복지관과 사회적협동조합그리아미가 지난 15일 복지관의 소리새합창단과 그리아미의 장애인슐런 선수들이 함께하는 ‘소리아미 하모니 대축제’를 개최했다고 밝혔다. 논현노인종합복지관의 상생복지관인 영동제일교회에서 마련된 이번 행사는 이새날 서울시의원의 축사, 서울시의장상 시상식, 소리새합창단의 크리스마스 캐롤공연, 그리아미 선수들의 거위의 꿈 노래공연, 성탄절 맞이 선물전달식 순으로 진행됐다. 매년 논현노인종합복지관과 그리아미는 하모니카 공연, 장애인슐런 체험, 장애인한궁대회 합동공연 등 다양한 행사를 공동으로 주최하고 있다. 이번 서울시의장상 시상식에는 소리새합창단의 변효경 지휘자를 비롯해 2025년도 전국장애인슐런대회에 입상한 선수들과 지도자들이 그 공로를 인정받아 수상을 하게 됐다. 이 의원은 축사를 통해 “지혜와 경륜이 있는 어르신들과 슐런을 통해 재능을 발휘하는 젊은 장애인선수들이 음악을 통해 교류할 수 있는 장이 생겨서 감사하다”면서 “앞으로 예술을 매개로 하여 한강에서 가족들과 모든 세대가 함께하는 음악회를 지속적으로 추진하겠다”고 밝혔다.
서울시의회 바로가기
징계 확정 시기는 내년 1월 민주당 최고위원 보궐선거 이후가 될 전망으로, 특히 중징계를 받은 이들은 내년 지방선거에 민주당 소속으로는 사실상 출마하기 어려울 것으로 보여 파문이 예상된다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지