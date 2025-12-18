최태원 만난 주병기 “기업 법 위반 시 형벌보단 경제적 제재”

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

최태원 만난 주병기 “기업 법 위반 시 형벌보단 경제적 제재”

한지은 기자
한지은 기자
입력 2025-12-18 17:20
수정 2025-12-18 17:21
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

대한상의, 공정거래위원장 초청 간담회

이미지 확대
기념촬영 앞둔 주병기 공정거래위원장과 최태원 최장 (서울=연합뉴스) 김성민 기자 = 주병기 공정거래위원장과 최태원 대한상공회의소 회장이 18일 서울 중구 대한상의 챔버라운지에서 열린 ‘공정거래위원장 초청 간담회’에서 기념촬영을 하기 위해 서 있다. 2025.12.18
기념촬영 앞둔 주병기 공정거래위원장과 최태원 최장
(서울=연합뉴스) 김성민 기자 = 주병기 공정거래위원장과 최태원 대한상공회의소 회장이 18일 서울 중구 대한상의 챔버라운지에서 열린 ‘공정거래위원장 초청 간담회’에서 기념촬영을 하기 위해 서 있다. 2025.12.18


주병기 공정거래위원장은 18일 “공정거래 관련 법률에 광범위하게 도입된 형벌을 경제적 제재로 전환함으로써 기업인들의 자유로운 경영활동을 보장하겠다”고 밝혔다.

주 위원장은 이날 오전 서울 중구에 있는 대한상공회의소에서 열린 대한상공회의소·서울상공회의소 회장단과의 간담회를 앞두고 배포된 자료에서 “형벌은 최후의 수단으로서 신중하게 적용되어야 한다”며 “형벌 중심의 규율을 경제적 제재 중심으로 전환하기 위해 노력하고 있다”고 말했다.

그는 공정거래 사건 특성상 법 위반 여부를 단순히 행위의 외형만으로 판단하기 어렵다는 점을 강조했다. 주 위원장은 “공정거래법 사건은 관련 시장에 미친 영향 등 전문적인 경제분석을 통해 법 위반 여부를 판단할 수 있다”며 “이처럼 불확실성이 존재하는 영역에서 형벌이 무분별하게 적용될 경우, 자유로운 기업활동이 위축될 우려가 있다”고 설명했다.

글로벌 경제 환경 변화도 제도 개선의 배경으로 제시했다. 그는 “최근의 글로벌 경제 환경은 단순한 경기 변동을 넘어, 산업 생태계가 동시에 재편되는 대전환기에 놓여 있다”며 “정부 정책은 기업의 의사결정을 위축시키기보다는 예측 가능성을 높이고, 변화에 적응할 수 있는 환경을 만드는 데 초점을 맞춰야 한다”고 했다.

이미지 확대
입장하는 주병기 공정거래위원장과 최태원 회장 (서울=연합뉴스) 김성민 기자 = 주병기 공정거래위원장(오른쪽)과 최태원 대한상공회의소 회장(가운데)이 18일 서울 중구 대한상의 챔버라운지에서 열린 ‘공정거래위원장 초청 간담회’에 들어서고 있다. 2025.12.18 ksm7976@yna.co.kr
입장하는 주병기 공정거래위원장과 최태원 회장
(서울=연합뉴스) 김성민 기자 = 주병기 공정거래위원장(오른쪽)과 최태원 대한상공회의소 회장(가운데)이 18일 서울 중구 대한상의 챔버라운지에서 열린 ‘공정거래위원장 초청 간담회’에 들어서고 있다. 2025.12.18
ksm7976@yna.co.kr


산업 구조조정과 관련해서는 공정위의 역할을 분명히 했다. 주 위원장은 “석유화학·철강 등 전통적인 산업 분야에서 구조조정을 위한 기업결합을 신속하고 면밀하게 심사해 중소기업과 소비자 피해를 예방하고, 효과적인 산업 재편을 지원하겠다”고 약속했다.

이날 간담회에서는 공정거래 제도 전반에 대한 경제계의 건의도 이어졌다. 대한상의 회장인 최태원 SK그룹 회장은 “기업은 공정한 시장 질서의 중요성에 대한 인식을 공유하며 자율 규제를 통해 공정 관행과 문화를 지속 개선해나가고 있다”며 “그러나 글로벌 경쟁 판도가 완전히 달라졌고 장기 저성장에 대한 우려가 커지면서 과거의 방식으로는 이 흐름을 타개할 수 있을까 하는 걱정이 많다”고 말했다.

최 회장은 이어 “기업이 새로운 시도를 하지 않으면 도태될 수밖에 없기 때문에 과감한 혁신과 변화를 뒷받침하는 정부 정책 지원에 대한 수요가 그 어느 때보다 높다”며 “오늘 자리를 통해 혁신과 공존이라는 두 마리 토끼를 잡을 수 있는 솔루션이 있길 기대한다”고 덧붙였다.

주 위원장은 이날 애덤 스미스의 국부론을 인용하며 “자연적 자유의 체계 안에서 완전한 정의, 완전한 자유, 완전한 평등을 실현하는 것이야말로 가장 간단한 번영의 길”이라고 언급하고서 “스미스에게 포용적 제도는 경제적 약자까지도 자신의 삶을 개선하여 행복을 추구할 자유를 공평하게 누리는 자연적 자유의 체계를 의미한다”고 말하기도 했다.
세종 한지은 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
탈모약에 대한 건강보험 적용 어떻게 생각하시나요?
이재명 대통령이 보건복지부 업무보고에서 “탈모는 생존의 문제”라며 보건복지부에 탈모 치료제 건강보험 적용을 검토하라고 지시했다. 대통령의 발언을 계기로 탈모를 질병으로 볼 것인지, 미용의 영역으로 볼 것인지를 둘러싼 논쟁이 정치권과 의료계, 온라인 커뮤니티로 빠르게 확산하고 있다. 당신의 생각은?
1. 건강보험 적용이 돼야한다.
2. 건강보험 적용을 해선 안된다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로