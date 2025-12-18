李대통령, 또 이학재 공개 면박… 지방선거 앞두고 ‘핫피플’ 등극

이학재 “참모들, 정확한 보고해야”

사과 요구받자 “잘못된 표현 없어”

야권서 ‘인천시장 후보군’으로 거론

李대통령 “딴 얘기하는 사람” 질타

생중계로 진행되는 정부 업무보고에서 이재명 대통령이 연일 이학재 인천국제공항공사 사장을 공개 질타하면서 정치권에선 오히려 이 사장의 존재감이 부쩍 커진 모습이다. 내년 6월 지방선거에서 인천시장 후보군으로 거론되는 이 시장이 이 대통령과 날을 세우며 연일 인지도를 높여가는 것이다.이 사장은 17일 국회 국토교통위원회 전체회의에 출석해 여당 의원 질의에 적극 반박하는 모습을 보였다. 이 사장은 ‘잘못된 사실을 호도한 것에 대해 사과하라’는 윤종군 더불어민주당 의원의 질의에 “잘못 표현한 게 있으면 사과를 하는데 아주 정확한 표현을 한 것”이라고 맞섰다. 이 사장은 이날 국회에서 열린 토론회에도 참석했다.이 사장은 또 페이스북에 “외화 불법반출 단속의 법적 책임은 관세청에 있고 인천공항은 양해각서(MOU)로 업무협조를 하는 것”이라고 주장했다. 이어 “사실에 입각한 정확한 보고를 해 줄 것을 국정최고책임자의 참모들께 당부한다”고 덧붙였다.이 사장은 국민의힘 3선 의원 출신으로 인천시장 후보군으로 꼽힌다. 2020년 21대 총선에서 낙선한 뒤에는 정치권에 자주 모습을 드러내진 않았다. 그러나 이 대통령의 공개 면박 이후 오히려 주목을 받고 있다. 네이버 트렌드 등에 따르면 지난 12일 업무보고 이후 이 사장에 대한 검색량은 폭증했다.이 대통령이 이날도 이 사장을 공개 질타했다. 이 대통령은 정부세종컨벤션센터에서 열린 산업통상부 등을 대상으로 한 업무보고에서 “정치에 너무 물이 많이 들었는지 1분 전 이야기와 1분 뒤 이야기가 달라지거나 업무보고 자리에서 발언을 하고는 뒤에 가서 딴 이야기를 하는 사람들이 있다”고 했다.