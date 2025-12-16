이재만 전 자유한국당 최고위원, 대구시장 출마…“세일즈 시장 될 것”

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

이재만 전 자유한국당 최고위원, 대구시장 출마…“세일즈 시장 될 것”

민경석 기자
민경석 기자
입력 2025-12-16 17:05
수정 2025-12-16 17:05
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
이재만 전 자유한국당 최고위원이 16일 동대구역 광장에서 대구시장 출마를 공식 선언하고 있다. 2025. 12. 26. 대구 민경석 기자
이재만 전 자유한국당 최고위원이 16일 동대구역 광장에서 대구시장 출마를 공식 선언하고 있다. 2025. 12. 26. 대구 민경석 기자


이재만 전 자유한국당(국민의힘) 최고위원이 “세계 어디든 찾아가는 세일즈 시장이 되겠다”며 내년 6월 치러질 지방선거에서 대구시장 출마를 공식 선언했다. 대구시장 출마 후보로 꼽히는 인물 중 출마를 공식적으로 선언한 건 이 전 최고위원이 처음이다.

이 전 최고위원은 16일 오후 동대구역 광장에서 기자회견을 열고 “다시 자부심을 갖고 살 수 있는 대구의 역동적인 출발을 시작하겠다”며 이같이 밝혔다. 그러면서 “대구에 세금 혜택 등 조례를 마련하고 국책사업 유치를 통해 반도체와 바이오를 양대 축으로 대구 미래 청사진을 그리겠다”고 밝혔다.

재선 대구 동구청장을 지낸 그는 2014년과 2018년 지방선거 당시에도 시장 출마를 선언했으나 당내 경선에서 고배를 마신 바 있다.

이 전 최고위원은 이날 대구·경북 신공항 건설의 첫 삽을 뜨겠다는 공약도 내세웠다. 그는 “신공항 건설은 관광과 문화, 교통 측면뿐만 아니라 지역 경제와도 직결된 주요 현안”이라며 “신공항 이전·건설을 지자체가 주도로 진행하되 재원이 부족할 경우 국비를 투입할 수 있다는 단서 조항이 있는데, 이를 근거로 경북도와 대구시가 먼저 재원을 투입해 첫 삽을 뜨게 할 것”이라고 말했다.

이 밖에도 미국 라스베이거스 스트립 동쪽에 있는 구(球) 형태의 음악·엔터테인먼트 아레나 ‘스피어’를 대구에 유치하겠다는 공약도 공개했다. 이 전 최고위원은 “스피어 유치를 위해 나름대로 1년 동안 사전 접촉을 해왔고, 본선 후보가 되면 업무협약 체결도 가능할 것”이라고 자신감을 드러냈다.



이 전 최고위원은 또 관광산업 개발과 소상공인 지원, 세금혜택 조례, 국책사업 유치를 통한 반도체∙바이오 산업 육성 등을 공약으로 제시했다.
대구 민경석 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
탈모약에 대한 건강보험 적용 어떻게 생각하시나요?
이재명 대통령이 보건복지부 업무보고에서 “탈모는 생존의 문제”라며 보건복지부에 탈모 치료제 건강보험 적용을 검토하라고 지시했다. 대통령의 발언을 계기로 탈모를 질병으로 볼 것인지, 미용의 영역으로 볼 것인지를 둘러싼 논쟁이 정치권과 의료계, 온라인 커뮤니티로 빠르게 확산하고 있다. 당신의 생각은?
1. 건강보험 적용이 돼야한다.
2. 건강보험 적용을 해선 안된다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로