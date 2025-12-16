한문화진흥협회, 라오스 영부인과 문화교류 환담

정사무엘 회장 “문화교류는 신뢰·협력 증진 수단”

날리 시술릿 여사 “양국 간 지속 확대되기를 기대”

이미지 확대 라오스 국가주석 통룬 시술릿의 영부인 날리 시술릿 여사와 한문화진흥협회 정사무엘 회장이 15일 서울 소공동 롯데호텔에서 양국간 문화교류를 주제로 환담후 기념사진을 찍고 있다. [한문화진흥협회 제공] 닫기 이미지 확대 보기 라오스 국가주석 통룬 시술릿의 영부인 날리 시술릿 여사와 한문화진흥협회 정사무엘 회장이 15일 서울 소공동 롯데호텔에서 양국간 문화교류를 주제로 환담후 기념사진을 찍고 있다. [한문화진흥협회 제공]

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

라오스 국가주석 통룬 시술릿(Thongloun Sisoulith)의 공식 방한 일정과 연계해 영부인 날리 시술릿(H.E. Mrs. Naly Sisoulith) 여사의 문화외교 행보가 이어지고 있는 가운데, 한문화진흥협회(회장 정사무엘)가 15일 서울 소공동 롯데호텔에서 라오스 국가주석 영부인을 초청해 환담했다.이날 행사에는 날리 시술릿 여사를 비롯해 주라오스 대한민국 대사, 주한 라오스 대사, 라오스 부총리 배우자, 주한 라오스 대사 배우자, 주라오스 대한민국 대사 배우자 등 양국 외교 관계자들이 참석했다. 참석자들은 한–라오스 간 문화적 이해 증진과 우호 협력 확대 방안에 대해 의견을 나눴다.행사장에서는 대한민국 한복모델 선발대회 출신 모델들이 전통 한복을 착용하고 영부인을 맞이했으며, 한국 전통문화 소개 프로그램도 함께 진행됐다. 문화체험 프로그램으로는 전통 매듭 체험과 한복 착용 등이 마련됐다. 날리 시술릿 여사는 전통문화 체험에 직접 참여하며 한국 문화에 대한 높은 관심을 나타냈다.정사무엘 한문화진흥협회 회장은 회담에서 “문화 교류는 국가 간 신뢰와 협력을 증진하는 중요한 수단”이라며 “이번 만남이 한–라오스 양국 간 문화외교 협력의 계기가 되기를 기대한다”고 말했다. 이에 대해 날리 시술릿 여사는 한국 전통문화와 환대에 대한 소감을 밝히며, 양국 간 문화교류가 지속적으로 확대되기를 기대한다고 화답했다.이번 문화교류 행사는 한문화진흥협회와 주한 라오스 대사관이 그동안 축적해 온 문화외교 협력 경험을 바탕으로 마련됐다. 참석자들은 문화 교류를 통한 양국 관계 증진의 의미를 공유했다고 협회 측은 전했다.한문화진흥협회는 세계 100여 개국 대사관과 교류하며 해외 한국대사관 및 문화원과 협력해 한국 문화를 알리는 활동을 이어오고 있다. 세계의상페스티벌, 대한민국·프랑스·태국 한복모델 선발대회, 수교 기념 문화행사, 유스앰버서더 외교 아카데미, 외교사절단 문화 투어 등 민간 차원의 문화외교 사업을 추진하고 있다.