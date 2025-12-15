통일교 계기 야권 ‘선거 연대론’… 국힘·개혁신당 “아직 먼 얘기”

송언석 “누구든 만나 특검 공조”

선거 연대엔 양측 모두 선 그어

2025-12-15 5면

내년 지방선거가 6개월 앞으로 다가온 가운데 좀처럼 힘 받지 못하던 국민의힘과 개혁신당 ‘연대론’이 통일교 의혹 정국에서 다시 주목 받고 있다. 범야권 ‘특검 연대’가 ‘선거 연대’로까지 나아갈 수 있다는 관측이 나오지만 양측은 일단 신중한 입장을 보이고 있다.송언석 국민의힘 원내대표는 14일 국회에서 기자간담회를 열고 개혁신당과의 ‘통일교 특검’ 공조에 대해 “개혁신당이든 조국혁신당이든 어떤 원내대표와도 만날 용의가 있다”며 “어떤 식으로 법안을 만들지에 대해서는 다양한 방법이 있기 때문에 답을 정해놓고 접촉할 일은 아니다”라고 했다.범야권의 특검 공조는 천하람 개혁신당 원내대표가 해외에서 복귀하는 16일부터 본격화될 것으로 보인다. 개혁신당은 특검 추천권에서 거대 양당을 배제해야 한다고 주장하지만 국민의힘은 이준석 개혁신당 대표가 제안한 ‘제3자 특검 후보 추천’ 문제를 포함해 가능성을 열어두고 논의하겠다는 입장이다.이번 특검법 공동 추진은 이 대표가 지난 11일 제안하고 송 원내대표가 화답하면서 급추진됐다. 이재명 대통령 재판 중지 등 대여 투쟁에서 보조를 맞춰온 양당이 입법 공조까지 나서며 내년 지방선거를 앞두고 선거 연대로 나아갈 수 있다는 관측이 나오는 이유다.다만 양측은 선거 연대와는 선을 긋고 있다. 개혁신당은 국민의힘의 ‘계엄 사과’ 문제와 ‘윤어게인’ 세력과의 절연에서 자유롭지 못하다며 연대에는 거리를 둬왔다. 특검법으로 연대의 고리가 형성되더라도 단발성 공조에 그칠 가능성도 적지 않다.국민의힘 원내관계자는 “(선거 연대는) 앞서 나간 얘기다. 관련해서 논의된 바는 전혀 없는 상황”이라며 “이번 공조는 통일교 특검에 한정한 움직임”이라고 했다. 이 대표도 이날 KBS에 출연해 국민의힘과의 연대 가능성에 대해 ”현상 변경이 없는 상황 속에서 개혁신당을 창당해 세우려고 했던 가치가 실현될 때까지 저희 길로 가는 것”이라고 선을 그었다.