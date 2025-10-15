[단독] 서울시 30년 이상 고위험 노후 하수관로…송파·강남·서초 순으로 길다

송파 30~50년 고위험 노후 하수관로 317㎞

강남 303㎞·서초 283㎞…서울시 총 2728㎞

박민규 “서울이란 이유로 국고 보조 지원 배제”

“서울시민 안전 위한 신속 하수관로 정비 필요”

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시 내 30년 이상 고위험 노후 하수관로가 가장 긴 자치구는 강남 3구인 것으로 15일 파악됐다.국회 기획재정위원회 소속 박민규 더불어민주당 의원실이 서울시로부터 제출받은 ‘자치구별 하수관로 현황’ 자료에 따르면 송파구는 30년 이상 50년 미만인 고위험 하수관로가 317㎞에 달했다. 연도 미상인 하수관로는 106㎞에 달했다.강남구는 30년 이상 50년 미만 고위험 하수관로가 303㎞에 달했고, 연도 미상 하수관로는 126㎞에 달했다. 서초구는 30년 이상 50년 미만 고위험 하수관로가 283㎞에 달했고, 연도 미상 하수관로는 96㎞에 달했다.서울시 전체 자치구의 30년 이상 50년 미만 고위험 하수관로 길이는 2728㎞에 달했고, 50년 이상 된 하수관로도 374㎞에 달했다. 특히 연도 미상인 하수관로는 2925㎞에 달했다.서울시는 30년 이상 하수관로가 55.5%, 50년 이상 하수관로가 30.4%에 달해 노후 하수관로 정비사업 국고 지원이 필요하다는 입장이다.서울시가 최근 10년간 지반침하 원인별 분석 결과 총 228건의 침하 건수 중 111건(48.7%)이 하수도 지하 시설물 손상이 원인이다. 서울시는 생활인구 1000만명 이상의 초고밀도 도시에 지하 시설물이 중첩돼있고 지하철 23개 노선, 경전철·국철 등을 비롯해 그물망형 각종 전기, 도시가스, 열 배관, 통신, 상수도가 얽혀있는 만큼 지반이 침하될 경우 그 피해가 더 클 수 있다는 지적이 나온다.박민규 의원은 “서울은 다른 광역시보다 노후화와 지반침하 위험이 훨씬 심각하지만, 기획재정부는 단지 서울이라는 이유로 국고보조 지원을 배제해왔다”고 지적했다. 그러면서 “이제는 사고 때만 한시적으로 지원할 게 아니라, 국비 지원을 정례화해 서울시민 안전을 위한 신속한 하수관로 정비가 가능하게 해야 한다”고 강조했다.