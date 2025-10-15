“벽화마을·출렁다리 그만”…홍석천 작심발언에 대통령도 끄덕

“특정 시공사가 전국 독점” 지적에 현장 박수

방송인 홍석천이 14일 서울 동대문구 콘텐츠문화광장에서 열린 이재명 대통령과의 민생 대담에서 정부의 관광정책을 직접 겨냥했다. 홍석천이 지자체마다 비슷한 관광 상품을 만들면서 예산을 특정 업체에 집중시키는 현 체계를 비판하자 현장에서는 공감의 박수가 나왔다.홍석천은 이날 자영업자 대표로 참석해 “전국에 내려가는 관광 예산이 문제”라며 “벽화마을 200개, 출렁다리 150개, 케이블카까지 천편일률적”이라고 지적했다. 그는 “특정 시공사가 전국의 모든 사업을 하는 것 같다”며 “그 돈의 20%만 로컬 크리에이터에게 줘도 훨씬 잘할 텐데”라고 제안했다.이재명 대통령은 “어제 수석보좌관회의에서 한창 논의한 내용”이라며 즉각 호응했다. 그는 “문화산업을 키우는 것이 이번 정부의 핵심 사업”이라며 “지방의 특색을 살리고 경쟁력을 키워야 한다”고 답했다.홍석천은 자영업자들의 현실을 더 직설적으로 토로했다. 그는 “정권마다 저를 찾아 의견을 듣지만 효과가 없었다”며 “이번에는 제대로 효과를 받았으면 좋겠다”고 말했다. 특히 “저는 다 망했다”는 농담 섞인 발언으로 자영업자들의 체감 어려움을 드러냈다.이에 이재명 대통령은 “가능한 방법을 함께 찾아보자”며 성실 상환자에 대한 이자 혜택 방안을 논의했다. 다만 “자영업을 하지 않는 국민들이 불공평하다고 느낄 수도 있다”며 신중한 입장을 보였다.홍석천은 또한 전통시장 활성화를 제안했다. 부모가 40년 시골 시장에서 영업했던 경험을 바탕으로 “주차 문제만 해결되면 대부분 해결된다”며 “야시장 같은 개발 방안도 고려할 수 있다”고 의견을 냈다.이재명 대통령은 홍석천의 지적에 대해 “맞는 지적”이라며 “소상공인 정책이라고 하면서 상인정책만 한다”고 자조했다. 그는 즉시 정책실장에게 검토를 지시했다.이어 창업 관련 정책도 논의됐다. 이재명 대통령은 “창업할 때 어디로 가야 할지 모르는 문제를 해결하겠다”며 “원스톱 서비스 시스템을 만들어 정부가 알아서 관련 부처를 연결해주도록 하겠다”고 말했다.또한 “예산을 줘봤자 특정 소수가 모두 먹어버린다”며 “진정한 소상공인 지원을 위해서는 정성 있는 정책 설계와 인력 역량이 필요하다”고 했다. 그는 “비기술 창업 분야에 대한 대안이 부족했던 것 같다”며 새로운 기구나 시스템 구축을 검토하겠다고 했다.이날 ‘디지털 토크 라이브: 국민의 목소리, 정책이 되다’ 행사에는 이 대통령을 포함한 대통령실 관계자 8명과 홍석천 등 4명의 패널, 유튜브 크리에이터 등 국민 패널 110여 명이 참석했다.