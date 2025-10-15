“김어준 처남 차관설, 김현지와 통화?” “뻥카”…국감장 들썩

방금 들어온 뉴스

"김어준 처남 차관설, 김현지와 통화?" "뻥카"…국감장 들썩

권윤희 기자
권윤희 기자
입력 2025-10-15 01:07
수정 2025-10-15 01:07
김성원 “김현지와 통화했나”
한성숙 중기장관 “안 했다”
민주 “증거 없는 뻥카” 반발

이재명 더불어민주당 대표가 26일 서울 여의도 국회에서 열린 민생연석회의 출범식에서 인태연 공동의장 등 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 2024.11.26 오장환 기자
이재명 더불어민주당 대표가 26일 서울 여의도 국회에서 열린 민생연석회의 출범식에서 인태연 공동의장 등 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 2024.11.26 오장환 기자


14일 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회의 중소벤처기업부(중기부) 국정감사에서는 방송인 김어준씨의 처남으로 알려진 인태연 전 대통령비서실 자영업비서관의 제2차관 ‘내정설’이 거론됐다.

김성원 국민의힘 의원은 한성숙 중기부 장관에게 “인 전 비서관에 대한 의견을 (대통령실 등에) 준 적이 있나. ‘차관으로 누구를 검토하라’는 얘기를 들은 적이 없나”라고 물었다.

이에 한 장관은 “‘소상공인에 전문적인 지식이 있는 차관이 오면 좋겠다’ 정도의 의견을 대통령실 중소벤처비서관에게 전했다”며 “(인 전 비서관에 대해서는) 기사를 통해서만 봤다”라고 답했다.

앞서 일부 언론은 정부조직 개편에 따라 신설된 중기부 제2차관직에 인 전 비서관이 임명될 가능성이 있다고 보도한 바 있다.

이와 관련해 김 의원은 차관 인사와 관련해 김현지 대통령실 부속실장과의 통화 여부도 추궁했으나, 한 장관은 “없다”라고 잘라 말했다.



이에 더불어민주당 의원들은 김 의원을 향해 “증거가 있냐”, “‘뻥카’(허세) 아니냐”라고 잇따라 항의했다.
권윤희 기자
