송언석 “법사위 난동, 與 대법원장 감금하고 ‘찌라시’ 조리돌림”

이미지 확대 국정감사 대책회의 발언하는 송언석 원내대표 국민의힘 송언석 원내대표가 14일 서울 여의도 국회에서 열린 국정감사 대책회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 국정감사 대책회의 발언하는 송언석 원내대표 국민의힘 송언석 원내대표가 14일 서울 여의도 국회에서 열린 국정감사 대책회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

송언석 국민의힘 원내대표는 14일 “어제 법사위 난동은 한마디로 추미애 위원장과 더불어민주당 탈레반급 강경파 의원들의 조리돌림”이라며 “이재명 대통령이 본인 재판의 무죄를 받기 위해 뒤에서 조종하는 것이냐”고 따졌다.송 원내대표는 이날 국회에서 주재한 국정감사 대책회의에서 전날 국회 법제사법위원회에서 민주당이 조 대법원장에 질의를 강행한 것과 관련해 “대법원장 감금 사태”라며 강하게 비판했다.송 원내대표는 “퇴장하려는 조 대법원장을 강제 구금시켜놓고 여당 의원들이 돌아가면서 ‘찌라시’ 수준의 각종 의혹에 인격 모독성 발언 쏟아내는 장면에 국민들이 경악을 금치 못했다”고 지적했다. 또 “어떤 독재정권서도 이런 무도한 짓은 하지 않는다”고 덧붙였다.특히 송 원내대표는 “연휴 기간 중 우상호 정무수석이 당과 대통령실의 온도차가 있다, 개혁에 대한 접근 방식의 개선이 있어야 한다고 했는데 이는 정청래 대표와 추미애 법사위원장을 위시한 민주당 강경파에 대한 대통령실의 경고 메시지였다는 분석이 지배적이다”고 했다. 이어 “그러나 어제 법사위 상황을 보면 대통령실의 경고는 추 위원장과 민주당 강경파에는 소귀에 경 읽기였던 듯하다”고 비판했다.송 원내대표는 “민주당 탈레반급 강경파의 폭주는 이 대통령이 폭주를 견제할 힘이 없는 레임덕에 빠진 것인지 아니면 본인 재판의 무죄를 받기 위해 ‘조희대 사법부 파괴 공작’을 배후에서 조종하나”라며 “이 대통령의 분명한 입장을 밝혀달라”라고 요구했다.