정청래, ‘무정쟁 APEC’ 제안…“국힘, 민심 따르지 않으면 해산 못 피해”

정청래 “국민 불안 해소 위해 무정쟁 제안”

李대통령 예능 출연 비판엔 “성과 폄훼”

“계엄에는 침묵하고 예능에는 눈 흘기나”

이미지 확대 정청래 더불어민주당 대표가 10일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 정청래 더불어민주당 대표가 10일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

정청래 더불어민주당 대표는 10일 국민의힘을 향해 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의가 열리는 기간 정쟁을 중단하는 ‘무정쟁 APEC 선언’을 제안했다.정 대표는 이날 국회에서 열린 민주당 최고위원회의에서 “국민의힘이 진정 우리 경제를 걱정한다면 자신들만의 이익이 아니라 조금이라도 대한민국을 걱정한다면 APEC 회의가 열리는 기간만이라도 모든 정쟁을 중단할 것을 제안한다”고 밝혔다.그는 “이재명 대통령은 연휴 기간에도 APEC 정상회의를 점검했다”며 “국민의힘이 설마 국가 정상들이 참석하는 APEC 기간 국익을 훼손하는 일까지 저지를 것이라고 생각하지는 않지만 국민 불안 해소를 위해 미리 무정쟁 APEC 선언을 제안한다”고 했다.정 대표는 지난 6일 JTBC 예능 프로그램 ‘냉장고를 부탁해’에 출연한 이 대통령을 향해 비판을 이어가고 있는 국민의힘을 향해선 “억지스럽다”며 “성과 폄훼”라고 지적했다.그는 “이 대통령은 넷플릭스를 통해 전 세계로 송출되는 프로그램을 기회 삼아 직접 K컬처 홍보대사로 나섰다”며 “K푸드의 우수성을 세계에 알렸고 프로그램 역대 최고 시청률을 기록한 문화 외교의 모범”이었다고 평가했다.이어 국민의힘을 겨냥해 “성과를 폄훼하기에 바빴고 국민적 관심이 커질수록 어거지(억지)도 많아졌다”며 “계엄에는 침묵한 자가 예능에는 눈 흘기며 분노했다”고 비판했다.정 대표는 또 “국정자원(국가정보자원관리원) 화재 후 대통령이 실종됐다며 잃어버린 48시간을 운운하더니 허위 사실이 드러나자 이제는 이 시기에 왜 예능에 출연했냐고 난리”라며 “윤석열 때문에 잃어버린 3년에 대한 국민의 분노는 모른 척하더니 국민의 곁으로 다가간 이재명 대통령의 친근한 모습에는 분노한다”고 했다.그러면서 “민심은 내란 청산과 개혁, 민생경제 회복”이라며 “민심을 따르지 않는 국민의힘은 위헌 정당 해산 심판을 피하기도 어려워 보인다”고 비판하기도 했다.