정청래, 전산망 장애 담당 공무원 빈소 조문… “참담한 마음”

정청래 더불어민주당 대표가 국가전산망 장애 문제 관련 업무를 담당하다 숨진 행정안전부 공무원의 빈소를 찾아 깊은 애도를 표했다.4일 정치권에 따르면 정 대표는 이날 세종의 한 장례식장에 마련된 빈소를 방문해 유가족을 위로했다. 정 대표는 “국가를 위해 정말 책임감 있고 성실하게 일해 오신 모범적인 공무원이셨는데 이렇게 안타까운 일이 발생해 참담한 마음을 금할 길이 없다”며 “사모님과 아들, 딸을 뵈니 더욱 먹먹하고 뭐라 위로를 드려야 할지 모르겠다”고 말했다. 이어 “성실한 공무원이었던 만큼 주변에 주는 충격도 그만큼 클 것”이라고 덧붙였다.정 대표는 또 “삼가 고인의 명복을 빌며 애도한다. 고인의 뜻에 부합하도록 저희도 맡은 책임을 다하도록 하겠다”며 “다시는 이런 일이 반복되지 않도록 국회와 정치권이 제도적 보완에 힘을 기울이겠다”고 밝혔다.숨진 공무원은 행안부 디지털정부혁신실 소속 4급 서기관으로, 지난 3일 오전 세종청사에서 투신해 숨졌다. 당시 청사 인근에서 쓰러진 채 발견돼 병원으로 옮겨졌으나 끝내 사망했다. 숨진 공무원은 최근 발생한 국가정보자원관리원 화재와 그에 따른 전산망 장애 복구 업무를 총괄해 온 것으로 전해졌다.