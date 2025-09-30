이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
평행선 달리는 여야
정청래 더불어민주당 대표가 29일 국회 최고위원회의에서 조희대 대법원장의 ‘30일 청문회 불출석’ 통보에 대해 “삼권분립을 부정하는 반헌법적 행위”라며 출석을 압박하고 있다(왼쪽 사진). 오른쪽 사진은 장동혁(오른쪽) 국민의힘 대표가 이날 박종진(왼쪽) 인천시당위원장을 비롯한 당 지도부와 함께 인천 중구 자유공원을 찾아 맥아더 장군 동상을 참배한 후 이동하는 모습.
안주영 전문기자·뉴스1
안주영 전문기자·뉴스1
정청래 더불어민주당 대표가 29일 국회 최고위원회의에서 조희대 대법원장의 ‘30일 청문회 불출석’ 통보에 대해 “삼권분립을 부정하는 반헌법적 행위”라며 출석을 압박하고 있다(왼쪽 사진). 오른쪽 사진은 장동혁(오른쪽) 국민의힘 대표가 이날 박종진(왼쪽) 인천시당위원장을 비롯한 당 지도부와 함께 인천 중구 자유공원을 찾아 맥아더 장군 동상을 참배한 후 이동하는 모습.
안주영 전문기자·뉴스1
2025-09-30 10면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지