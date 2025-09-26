극심한 자연재해에도…소상공인 풍수해보험 가입률 5% ‘빨간 불’

2년새 소상공인 가입률 23.1% → 5.3%↓

경남 지역, 소상공인 가입률 3.3% 저조

與김동아 “관계기관, 보험료 지원 확대”

실효성 대책 주문…“재해 취약지역 파악”

이미지 확대 지난 7월 20일 경남 합천군 가회면 호산마을 한 다리 표지석이 집중호우로 인해 반대편으로 떠밀려와 있다. 2025.7.20 합천 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 지난 7월 20일 경남 합천군 가회면 호산마을 한 다리 표지석이 집중호우로 인해 반대편으로 떠밀려와 있다. 2025.7.20 합천 연합뉴스

이미지 확대 지난 7월 20일 경남 산청군 산청읍 외정마을에서 주민이 전날 집중호우와 산사태로 파괴된 마을을 보고 있다. 2025.7.20 산청 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 지난 7월 20일 경남 산청군 산청읍 외정마을에서 주민이 전날 집중호우와 산사태로 파괴된 마을을 보고 있다. 2025.7.20 산청 연합뉴스

최근 2년간 소상공인의 풍수해·지진재해보험 가입율이 저조한 것으로 26일 파악됐다. 여름철 집중호우 등 자연재해로 인한 피해가 큰 상황에서 낮은 가입률이 소상공인 피해를 더 키운다는 지적이 나온다.국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 소속 김동아(서울 서대문갑) 더불어민주당 의원실이 행정안전부로부터 제출받은 자료를 보면 전국 소상공인 가입대상 85만 348곳 중 4만 4873곳(지난 7월 기준)이 보험에 가입해 가입률이 5.3%에 불과한 것으로 나타났다. 지난해에도 5만 5323곳이 가입해 가입률이 6.5%에 그쳤다. 2023년 가입률(23.1%) 대비 16.6% 포인트 감소한 것이다.지역별로는 제주가 가입률 16.4%로 가장 높았지만 중소벤처기업부와 행안부가 당초 계획했던 30%에는 한참 못미쳤다. 대구가 가입대상 2만 3593곳 중 687개소만 보험에 가입해 가입률이 2.9%로 가장 저조했다. 서울 3.1%, 경남 3.3%, 세종 3.8%, 인천 4.8%로 뒤를 이었다.문제는 올해 집중호우로 큰 침수 피해를 입은 경남 지역의 낮은 가입률이다. 지난 7월 경남 산청과 합천 등에서는 인명·재산 피해가 발생했다. 그러나 풍수해에 취약한 경남 지역의 소상공인 풍수해보험 가입률은 3.3%다. 주택 가입률도 37.5%로 절반에 못 미치는 수준이며, 온실 가입률은 1.7%로 더욱 심각했다.김동아 의원은 “정부가 보험 가입률 제고를 위한 실효성 있는 대책 마련에 나서야 한다”면서 “관계기관이 나서서 보험료 지원 제도를 확대하고 재해 취약지역을 미리 파악해야 한다”고 강조했다.