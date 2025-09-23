월 50만원 들면 6만원 주는 ‘청년미래적금’ 내년 출시… 월세·장학금 지원 확대

정부 ‘청년정책 추진 방향’ 발표

중소기업에 새로 취직한 청년이 월 50만원을 적립하면 매월 6만원씩 정부가 지원하는 ‘청년미래적금’이 내년 6월 출시된다. 청년월세 지원 대상이 확대되며 국가장학금 지원 금액도 늘어난다.정부는 이 같은 내용을 담은 ‘국민주권정부 청년정책 추진 방향’을 22일 정부서울청사에서 발표했다. 정부의 청년정책은 크게 ▲일자리·자산 형성 기회 보장 ▲생애 주기 전반 기본생활 지원 ▲실질적 정책 참여 확대 등으로 구성됐다.내년 6월 출시되는 청년미래적금은 대표적인 자산 형성 지원 정책이다. 기존의 청년도약계좌와 비교해 납입 기간을 5년에서 3년으로 줄이고 정부기여금은 3~6%에서 6~12%로 확대했다. 월 최대 50만원씩 3년간 납부했을 때 연소득 6000만원 이하 및 중위소득 200% 이하 청년에게는 ‘일반형’ 적금으로 3년 동안 정부기여금 108만원(6%)이 지원된다. 중소기업 신규 취직 청년은 ‘우대형’에 해당해 216만원(12%)이 지원된다.주거 지원 정책도 강화한다. 정부는 무주택·저소득 청년에게 2년간 최대 월 20만원의 월세를 지원하는 ‘청년월세 지원’ 정책을 한시 사업에서 계속 사업으로 전환하고 지원 대상도 확대할 계획이다. 또 공공 분양을 확대하고 선호 지역에는 공공 임대 공급을 늘릴 예정이다. 국토교통부는 2030년까지 수도권에 청년 임대주택 2만 8000호를 공급한다는 방침이다.국가장학금 10구간 중 1~8구간 지원 금액을 최소 10만원에서 최대 40만원까지 인상한다. 아울러 청년 생활비 지원을 위해 5만 5000원을 내면 월 20만원어치 대중교통을 이용할 수 있는 ‘대중교통 정액패스’도 신설한다.취업 지원 분야에서는 선호도가 높은 인공지능(AI)·빅데이터 기업에 취업할 수 있도록 삼성전자나 SK하이닉스 등에서 제공하는 전문 인력 양성 훈련 규모를 확대한다. 훈련이 끝나면 실무 경험 및 채용﻿까지 이어질 수 있도록 지원한다.아울러 총리 직속 ‘청년정책조정위원회’에 청년 60명을 투입하고 227개 정부위원회 위원 정원의 10%를 청년으로 채워 정책 의사결정에 청년들의 목소리를 적극 반영한다. 정부는 정책 패러다임도 바꿔 모든 청년들이 체감할 수 있는 정책을 추진할 방침이다. 국무조정실 관계자는 ﻿“더 많은 청년과 함께하는 보편적 청년정책으로의 확산에 집중할 계획”이라고 설명했다.