신라호텔, 11월초 결혼식 일방 취소…“국가행사 때문”

APEC 정상회의 관련 조치 추정

주진우 “정부가 압박…이게 독재”

서울 신라호텔이 오는 11월 초로 예정됐던 일부 예식 일정을 일방적으로 취소한 것으로 전해졌다.21일 연합뉴스TV에 따르면 호텔신라 측은 최근 일부 예약자에게 “11월 초 국가 행사가 예정돼 있어 부득이하게 예약 변경 안내를 드리고 있다”라며 예식 취소를 통보했다. 호텔 측은 정부의 공식 요청에 따른 불가피한 결정이라고 설명했다.업계에서는 오는 10월 말 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 관련 조치라는 추측이 나온다.이번 APEC 정상회에는 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석 등이 방한한다. 앞서 트럼프 대통령은 19일 시 주석과 전화 통화 후 “시 주석과 한국에서 열리는 APEC 정상회의에서 만나기로 합의했다”라고 전한 바 있다.다만 결혼식이 두 달도 채 남지 않은 상황에서 일방적으로 일정이 취소되면서, 예비부부들은 당혹감을 감추지 못하고 있다.한 예비 신부는 “예식이 불과 50일도 남지 않은 시점에 연락을 받았다”라고 설명했다.통상 결혼식장 예약은 짧으면 1년 길게는 2년 전부터 진행된다.오랜 기간 준비해온 예식 일정 취소로 청첩장 모임은 물론 스튜디오·드레스·메이크업 이른바 ‘스드메’ 예약, 신혼여행까지 예비부부의 모든 계획에도 차질이 생겼다.이와 관련해 호텔 측은 “고객들과 개별 협의를 진행하고 있다”고 밝혔다.논란이 일자 주진우 국민의힘 의원은 “힘없는 국민은 정부가 한마디 하면 잡아뒀던 예식장도 정부에 헌납해야 하느냐”라고 비판했다.주 의원은 21일 자신의 소셜미디어(SNS)에 “정부가 호텔을 압박해 1년 전 예약된 결혼식을 취소시키다니, 자유민주주의 국가에서 있을 수 없는 일이 일어났다”면서 이같이 밝혔다.그는 이어 “국제 행사가 아무리 중해도, 국민의 행복과 권리를 침범할 순 없다”면서 “이게 독재다. 즉시 국민께 사과하고 바로 잡아라”라고 일갈했다.일각에서는 청와대 재이전 작업이 아직 진행 중인 만큼, 13년만의 미·중 정상 동시 방한이라는 역대급 국제 행사를 치를 만한 마땅한 장소가 없었기 때문이라는 분석도 나온다.