국힘 “독재 막아내자”… 대구서 6년 만에 장외투쟁 총공세

국민의힘이 21일 대구에서 약 6년 만에 장외집회를 열고 “위대한 대구·경북 시민의 힘으로, 국민의 힘으로 이재명 정권을 끝장내고 독재를 막아 내자”며 정부·여당을 향한 공세 수위를 최고조로 끌어올렸다.장동혁 대표는 이날 대구 동대구역에서 열린 ‘야당탄압·독재정치 국민 규탄대회’에서 “지금 대한민국은 이재명 한 사람을 위한 나라가 됐다. 이재명이 국민 위에, 헌법 위에 군림하고 있다”며 “대한민국이 인민독재로 달려가고 있다. 거기에 방해가 되면 야당도 죽이고, 검찰도 죽이겠다며 달려들고 있다”고 규탄했다.장 대표는 “이재명과 민주당이 원하는 나라는 중국과 북한이었던 것”이라며 “그것이 뼛속 깊이 새겨진 저들의 DNA”라고 맹비난했다.송언석 원내대표는 ‘권력에도 서열이 있다’는 이 대통령의 발언에 대해 “그런 사고방식 자체가 바로 독재적 사고방식”이라면서 “헌법재판소가 선출된 권력의 최상위에 있는 대통령을 두 번씩이나 탄핵한 것이 대한민국”이라고 비판했다.당내 최다선(6선)인 주호영 의원도 “언론, 법원, 검찰, 온갖 자리에 자기 친구, 연수원 동기를 세우고 나라 빚 500조원 늘리는 정권을 두고 봐서 되겠나”라며 “우리는 죽기 살기로 싸워야 한다”고 말했다.지지자들도 ‘이재명을 파면한다’고 적힌 깃발을 흔들며 “이재명을 탄핵하라”고 외쳤다. 국민의힘은 현장에 약 7만명이 모인 것으로 추산했다. 국민의힘은 오는 25일에는 대전에서 현장 최고위원회의를 열어 이재명 정부의 ‘실정’을 알리는 지역 여론전을 이어 갈 계획이다. 최종적으로 27일 서울에서 대규모 집회를 여는 방안도 검토 중이다. 현장에서 이재명 정권에 대한 규탄 여론을 이끌어 ‘추석 밥상머리 민심’을 선점하겠다는 구상이다.다만 이날 규탄대회에서는 일각에서 우려한 ‘윤어게인’ 세력의 참석도 현실화됐다. 일부 지지자들은 현장에서 윤석열 전 대통령의 얼굴과 함께 ‘대통령을 석방하라, 인권 유린 그만하라’고 적힌 깃발을 흔들었으며 ‘스톱 더 스틸 CCP(중국공산당) OUT’·‘부정선거 검수’라고 적힌 깃발도 나부꼈다. 미국의 우파 청년 활동가인 찰리 커크를 추모하는 깃발도 눈에 띄었다.이에 정청래 민주당 대표는 페이스북에 “국민의힘의 장외투쟁은 내란옹호·대선불복 세력의 장외투정”이라며 “국회는 야당의 장소이고, 국감은 야당의 시간이다. 가출한 불량배를 누가 좋아하겠는가”라고 비판했다.