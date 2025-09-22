與 “국힘·통일교 카르텔 수사”… 野 “민주당은 당원 대리 가입”

여야, 통일교인 추정 당원 놓고 공방

이미지 확대 더불어민주당 김병기 원내대표가 21일 서울 여의도 국회에서 취임 100일 기자간담회를 하고 있다. 2025.9.21

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 더불어민주당 김병기 원내대표가 21일 서울 여의도 국회에서 취임 100일 기자간담회를 하고 있다. 2025.9.21

연합뉴스

2025-09-22 4면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

국민의힘 당원 명부가 담긴 서버를 압수수색한 김건희 특검이 이 가운데 통일교 신자일 가능성이 있는 11만~12만명의 명단을 추출하면서 21일 여야는 거친 설전을 벌였다. 더불어민주당은 “통일교·국민의힘 카르텔을 특검이 끝까지 파헤쳐야 한다”고 주장했고, 국민의힘은 “민주당도 똑같이 압수수색해야 한다”며 맞섰다. 민주당은 송언석 국민의힘 원내대표가 지난 19일 ‘국민의 10%가 우리 당원이면 120만명 (신도) 명단에서 12만명이 우리 당원일 가능성이 통계학적으로 정상’이라고 한 발언을 “헛소리”라며 비난했다.박수현 민주당 수석대변인은 이날 국회에서 기자들과 만나 “지난 8월 국민의힘 전당대회 당시 당원 선거인단 투표에서 장동혁 후보와 김문수 후보는 2만여표 차이였다”며 “12만명을 당원으로 집어넣었다면 사실상 게임이 끝난 것 아니냐”고 주장했다. 또 “윤석열이 대선 후보로 선출된 2021년 전당대회 선거인단도 57만명 정도였고, 그중 통일교 당원이 12만명이면 21%에 해당한다”며 “통계 운운하는 것은 헛소리”라고 말했다.반면 장동혁 국민의힘 대표는 이날 동대구역에서 열린 야당 탄압 규탄대회에서 “정치 특검은 굶주린 하이에나처럼 이리저리 날뛰면서 죽는 줄 모르고 닥치는 대로 집어삼키고 있다”고 주장했다. 장 대표는 전날 서울 여의도 당사 긴급 회견에서도 “민주당은 특정 종교단체 교인들을 국민으로 인정하지 않겠다는 뜻으로 해석하겠다”며 “종교마저 정치에 악용하고 갈라치기 수단으로 사용하는 민주당이 매우 불쌍하다”고 했다.‘민주당 당원 대리 가입’ 의혹도 수사해야 한다는 요구가 나왔다. 주진우 국민의힘 의원은 “대선 직후 3개월간 민주당에는 최소 77만명의 당원이 신규로 가입했는데, 상당수는 ‘대리 가입’”이라고 주장했다. 또 “당원 가입 강요는 민노총과 민주당이 ‘원조 맛집’”이라며 “특검은 민주당과 민노총도 똑같이 압수수색해야 한다”고 촉구했다. 국민의힘은 지난 4일 조은석 특검(내란 특검)을 직권남용죄로 검찰에 고발한 데 이어 민중기 특검(김건희 특검)도 고발할 예정이다.한편 김건희 특검은 통일교의 조직적 지원이 있었을 것으로 의심되는 특정 기간에 가입한 당원 명단을 분석하는 작업을 진행 중이다. 2023년 3월 국민의힘 전당대회와 지난해 4월 총선에 통일교의 조직적 지원이 있었는지를 살피려는 것으로 보인다. 다만 통일교 교인들의 무더기 당원 가입이 확인된다고 하더라도 강제성을 입증해야 해 향후 법리 적용에 난항이 예상된다.특검이 청구한 한학자 통일교 총재와 교단 ‘실세’ 정원주 전 총재 비서실장에 대한 구속 전 피의자심문(영장실질심사)이 서울중앙지법 정재욱 영장전담 부장판사 심리로 22일 오후 1시 30분과 4시에 각각 열린다. 한 총재의 구속영장이 발부되면 본격적으로 윤 전 대통령 부부와의 연결 고리를 규명하는 데 수사력이 집중될 것으로 전망된다.