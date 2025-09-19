“유튜브 했다면 100만 넘었을 것”...민주당 창당 70주년 기념식에 등장한 盧 음성

김대중·노무현 전 대통령 AI로 구현

DJ “인생은 아름답고 역사는 발전”

정청래 “100년 정당 열어나가자”

이미지 확대 정청래 더불어민주당 대표가 19일 국회 의원회관에서 열린 창당 70주년 기념식 ‘국민과 함께, 당원과 함께 민주 70’에서 참석자들을 향해 인사하고 있다. 2025.9.19 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 정청래 더불어민주당 대표가 19일 국회 의원회관에서 열린 창당 70주년 기념식 ‘국민과 함께, 당원과 함께 민주 70’에서 참석자들을 향해 인사하고 있다. 2025.9.19 연합뉴스

이미지 확대 정청래 더불어민주당 대표가 19일 국회 의원회관에서 열린 민주당 창당 70주년 기념식에서 축사를 하고 있다. 2025.9.19/뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 정청래 더불어민주당 대표가 19일 국회 의원회관에서 열린 민주당 창당 70주년 기념식에서 축사를 하고 있다. 2025.9.19/뉴스1

이미지 확대 김병기 더불어민주당 원내대표가 19일 국회 의원회관에서 열린 민주당 창당 70주년 기념식에서 축사를 하고 있다. 2025.9.19/뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 김병기 더불어민주당 원내대표가 19일 국회 의원회관에서 열린 민주당 창당 70주년 기념식에서 축사를 하고 있다. 2025.9.19/뉴스1

“아마 제가 (유튜브를) 했으면 (구독자) 100만명은 넘었을 것입니다.”노무현 전 대통령의 생전 목소리와 모습을 인공지능(AI)으로 구현한 축사 영상이 19일 더불어민주당 창당 70주년 기념식에서 공개됐다. 노 전 대통령은 “지난 겨울 대한민국은 큰 위기를 맞이했지만 민주당은 언제나 그랬듯 당원과 국민을 믿고 지혜롭게 이겨냈다. 깨어있는 시민의 조직된 힘이 살아 움직인 순간이었고 정의가 승리한 날”이라고 했다.노 전 대통령은 또 “상식이 통하는 세상, 강자가 약자를 괴롭히지 않는 세상, 부자가 가난한 자를 착취하지 않는 세상, 권력이 국민을 착취하지 않는 세상이 오기를 바라는 바람은 당원동지들과 다르지 않겠다. 여러분이 그 꿈을 꼭 완수해주리라 믿는다”고 덧붙였다.노 전 대통령의 AI 영상이 공개되자 곳곳에서 탄식이 흘러나왔고 눈물을 훔치는 일부 당원들 모습도 보였다. 사회를 맡은 박지혜 대변인도 “이렇게 좋은 날, 다시 만나는 노무현 대통령의 말씀은 우리에게 민주주의의 참된 가치와 국민 속에 정치가 무엇인지 다시금 일깨워 줬다”며 “너무 감격스럽다”고 했다.김대중 전 대통령의 AI 영상도 공개됐다. 김 전 대통령은 “지난 12월 3일 불법 비상계엄 사태 때도 국민과 당원 동지들은 용기 있게 불의에 맞서 민주주의를 지켰고 끝내 승리했다”며 “이재명 정부는 김대중·노무현·문재인 대통령 정신을 이어받은 민주당 정부다. 국민과 함께 국민의 곁에서 오늘의 위대한 대한민국을 만들고 있다”고 말했다. 그러면서 “인생은 생각할수록 아름답고 역사는 앞으로 발전한다”는 생전 일기의 한 구절을 읊었다.이날 민주당은 창당 70주년 기념식에서 이재명 정부의 국민주권 시대와 맞물린 당원주권 시대를 선언했다. 또 향후 100년 정당의 역사를 열어가자고 했다.정청래 대표는 “국민 가까이에서 당원들과 함께 호흡하는 ‘더불어민주당 100년의 역사’를 만들어 가자”고 했고, 김병기 원내대표는 “민주당은 그 믿음에 응답하고 민생 회복과 경제성장, 사회대개혁, 평화를 위해 흔들림 없이 나아가겠다”고 밝혔다.문재인 전 대통령은 영상 축사에서 “하나 될 때 불가능은 없다”며 “다 함께 주역이 돼 이재명 정부의 성공과 더 큰 대한민국을 만들어가자”고 강조했다.