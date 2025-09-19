‘9.19 평양공동선언 7주년 기념식’ 참석 김동연, ‘3대 평화경제전략’ 제시

이미지 확대 19일 김동연 경기도지사가 파주 캠프그리브스에서 열린 ‘9.19 평양공동선언 7주년 기념식’에서 ‘3대 평화경제전략’을 제안했다.(경기도 제공) 닫기 이미지 확대 보기 19일 김동연 경기도지사가 파주 캠프그리브스에서 열린 ‘9.19 평양공동선언 7주년 기념식’에서 ‘3대 평화경제전략’을 제안했다.(경기도 제공)

이미지 확대 19일 김동연 경기도지사가 파주 캠프그리브스에서 열린 ‘9.19 평양공동선언 7주년 기념식’에 참석한 정동영 통일부 장관, 정세현·이재정·김연철 전 통일부 장관 등 역대 정부의 통일정책 수장과 김동연 지사 등이 한반도 평화를 주제로 특별토론에 앞서 기념 촬영을 하고 있다. (경기도 제공) 닫기 이미지 확대 보기 19일 김동연 경기도지사가 파주 캠프그리브스에서 열린 ‘9.19 평양공동선언 7주년 기념식’에 참석한 정동영 통일부 장관, 정세현·이재정·김연철 전 통일부 장관 등 역대 정부의 통일정책 수장과 김동연 지사 등이 한반도 평화를 주제로 특별토론에 앞서 기념 촬영을 하고 있다. (경기도 제공)

이미지 확대 김동연 경기도지사와 문재인 전 대통령이 19일 파주 캠프그리브스에서 열린 ‘9.19 평양공동선언 7주년 기념식’ 행사장으로 향하고 있다. (경기도 제공) 닫기 이미지 확대 보기 김동연 경기도지사와 문재인 전 대통령이 19일 파주 캠프그리브스에서 열린 ‘9.19 평양공동선언 7주년 기념식’ 행사장으로 향하고 있다. (경기도 제공)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

김동연 경기도지사가 ‘3대 평화경제전략’을 제안했다.김 지사는 19일 파주 캠프그리브스에서 열린 ‘9.19 평양공동선언 7주년 기념식’에 참석해 “김대중 정부가 재탄생의 계획을 세우고, 노무현 정부가 터를 닦은 이곳 캠프그리브스에서 이재명 국민주권 정부로 평화의 바통이 건네졌다”면서 “이재명 국민주권 정부가 열어갈 한반도 평화 번영의 길을 경기도가 가장 굳건히 뒷받침하겠다”고 밝혔다.그러면서 ‘평화에너지 프로젝트’와 ‘경기북부 평화경제특구 내 기후테크 클러스터 구축’, ‘미군 반환공여구역 개발’ 등 당장 추진할 수 있는 ‘평화경제 전략’ 3가지를 제안했다.‘평화에너지 프로젝트’에 대해 김 지사는 “문재인 정부의 ‘DMZ 내 솔라파크’ 조성 방안과 얼마 전 기본사회지방정부협의회가 중앙정부에 건의한 ‘DMZ 평화에너지벨트 구축’ 방안의 연장”이라면서 “DMZ와 접경지에 대규모 태양광 패널을 설치하는 사업”이라고 설명했다.‘경기북부 평화경제특구 내 기후테크 클러스터 구축’과 관련해서는 “앞으로 지정될 경기북부 평화경제특구에 기후테크 스타트업과 유망기업을 육성하겠다”면서 “경기북부를 대한민국 기후경제의 선도지역으로 만들겠다”라고 말했다.마지막으로 최근 김 지사가 드라이브를 걸고 있는 ‘미군 반환공여구역 개발’에 대해선 “이재명 정부의 출범과 함께 반환공여지 개발에 새로운 전기가 마련되었다”면서 “경기도가 세운 ‘주도성’, ‘전향성’, ‘지역 중심’의 3대 원칙에 따라 할 수 있는 일부터 힘차게 추진해 나가겠다”고 강조했다.이날 기념식과 관련해 김 지사는 “지난 3년간은 윤석열 정부에 맞서 (중앙정부와의 소통 없이) 기념행사를 주관해 왔으나 올해는 드디어 정부와 함께하는 첫 행사를 열게 되었다. 정권교체를 실감한다”라고 소회를 밝혔다.올해 ‘9.19 평양공동선언 7주년 기념식’은 경기도와 통일부, 민주정부 한반도평화 계승발전협의회(포럼 사의재·노무현재단·한반도평화포럼·김대중재단)가 공동으로 주최하고, 프리드리히 에버트재단이 후원했다.문재인 전 대통령은 기념사에서 “이재명 대통령은 한미 정상회담에서 트럼프 대통령에게 피스메이커가 되어 달라고 요청했고, 자신은 그 길을 함께 열어가는 페이스메이커가 되고 싶다고 했다”면서 “연내에 김정은 북한 국무위원장을 만나고 싶다는 트럼프 대통령의 의사표시와 한국 정부의 적극적인 역할에 대한 공감대를 함께 끌어낸 탁월한 제안이었다”고 평가했다.기념식에는 우원식 국회의장과 문희상 전 국회의장, 정청래 대표를 비롯한 민주당 의원 20여 명, 김경수 지방시대위원장, 임종석 전 청와대 비서실장 서훈 전 국가안보실장 등 200여 명이 참석했다.기념식과 함께 정동영 통일부 장관과 정세현-이재정-김연철 전 통일부 장관 등 역대 정부의 통일정책 수장이 한 자리에 모여 김동연 지사와 함께 한반도 평화를 주제로 특별토론을 했다.