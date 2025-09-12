이 대통령, 한의사 주치의에 윤성찬 대한한의사협회 회장 위촉

방금 들어온 뉴스

이 대통령, 한의사 주치의에 윤성찬 대한한의사협회 회장 위촉

김진아 기자
김진아 기자
입력 2025-09-12 09:34
수정 2025-09-12 09:34
이미지 확대
이 대통령 한방주치의
이 대통령 한방주치의 이재명 대통령의 한의사 주치의로 위촉된 윤성찬 대한한의사협회 회장.
대통령실 제공


이재명 대통령이 한의사 주치의에 윤성찬 대한한의사협회 회장을 위촉했다.

강유정 대통령실 대변인은 12일 서면 브리핑에서 이 대통령이 지난 10일 윤 회장을 한의사 주치의로 위촉했다고 밝혔다.

윤 회장은 순천고와 원광대 한의과대학을 졸업한 32년 경력의 임상한의사로 윤한의원 대표원장, 원광대 한의학전문대학원 외래교수, 경기도 한의사회장, 의료개혁특별위원회 위원 등을 역임했다. 현재 원광대·우석대 외래교수이며 국제동양의학회 한국지부대표, 국민권익위원회 취약계층 권익보호위원 등을 맡고 있다.

윤 회장은 또 한의학박사로서 수원시 보건의료인상, 경기도지사 표창, 보건복지부장관 표창 등을 수상했고 최근 대만에서 ‘세계를 빛낸 동양의학 리더상’ 등을 수상했다.

앞서 이 대통령은 지난 6월 양방 주치의로 박상민 서울대병원 가정의학과 교수를 위촉했다. 대통령 주치의는 차관급 예우를 받는 무보수 명예직으로 활동비 외에 공식 급여를 받지 않는다. 한방 주치의는 노무현 전 대통령 때부터 별도로 위촉됐으나 윤석열 전 대통령 때는 양방 주치의만 뒀다.
김진아 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
위로