‘더 센 3대 특검법’ 막판 협상 나선 민주… 여야 협치 물꼬 트나

2025-09-11

여야가 이른바 ‘더 센 3대(내란·김건희·채해병) 특검법’ 개정안 처리를 앞두고 10일 막판 조율에 나섰다. 당초 강행 처리 입장을 보였던 여당은 정부조직법 처리 과정 등에서 야당의 협조를 얻기 위해 협상에 나선 것으로 풀이된다.김병기 더불어민주당 원내대표와 송언석 국민의힘 원내대표는 이날 국회에서 비공개 회동을 갖고 3대 특검법 개정안과 정부조직 개편안 등을 논의했다. 양측은 전날(9일)에도 만남을 가졌으나 특검 활동 기간 연장 등 쟁점을 확인하는 수준에 그쳤다.3대 특검법 개정안은 진행 중인 3대 특검의 수사 기간과 범위, 인력을 확대하는 것이 골자다. 이 외에도 내란 특검 1심 재판 중계 의무화, 특검의 군검찰 및 국가수사본부 지휘 등의 내용이 담겼다. 민주당은 이를 11일 본회의에서 강행 처리하겠다는 입장이었다.그럼에도 민주당이 이틀째 원내대표 회동을 진행한 것은 향후 정부조직 개편 등에 국민의힘의 협조가 필요하기 때문인 것으로 풀이된다. 또 여야 협치를 강조한 이재명 대통령의 입김도 작용했다는 분석이다.다만 국민의힘에선 전날 정청래 민주당 대표의 교섭단체 대표연설 이후 여당을 바라보는 시선이 다시 싸늘해졌다. 한 초선 의원은 “대통령실에 가서 같이 악수까지 해 놓고 정당을 해산해야 한다는 그런 소리를 어떻게 하느냐”며 목소리를 높였다. 이에 협상이 무산될 경우를 전제로 야당은 향후 본회의에서 다시 필리버스터(무제한 토론)로 맞설 가능성도 고려하고 있다. 다만 당 일각에서 ‘필리버스터 무용론’이 제기되는 것이 변수다. 또 11일 본회의에선 권성동 국민의힘 의원의 체포동의안 표결이 이뤄질 전망이다. 국민의힘은 투표 참여 여부, 투표 방식 등을 11일 논의키로 했다.한편 같은 날 열린 국회 법제사법위원회 전체회의에서는 나경원 국민의힘 의원의 간사 선출 건을 두고 여야 간 고성이 오가는 등 또다시 아수라장이 연출됐다. 국민의힘 소속 법사위원들이 간사 선출 건의 우선 처리를 요구했으나 민주당 위원들이 “자격 없다”고 맞서며 양측이 크게 부딪쳤다.전현희 민주당 의원은 “국정농단에 대한 확실한 단죄를 통해 이런 일(내란)이 다시 발생하지 않도록 법치주의를 바로 세우는 것이 (법사위의) 책무”라며 “나 의원에게는 비상한 시대에 비상한 법사위원의 자격이 없다”고 지적했다.신동욱 국민의힘 의원이 민주당을 겨냥해 “나홀로 독재당”이라고 비판하자 박은정 조국혁신당 의원이 신 의원의 말을 끊고 항의하기도 했다. 이에 신 의원은 “조국혁신당 성추행 문제나 똑바로 해야 한다”며 “성추행당이 법사위에 올 자격이 있나”라고 말하자 박 의원은 “내란당”이라며 응수했다.법사위는 오는 22일 ‘관봉권 띠지 분실 사건’ 관련 추가 검찰개혁 입법청문회를 실시하기로 했다. 지난 5일 법안심사1소위원회에 이어 전체회의에서 또 청문회를 여는 것이다.