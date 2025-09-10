‘내란특별재판부’ 공개 비판했던 박희승 “尹 계엄 비유 적절하지 않았다”

“내란특판, 尹 계엄과 똑같다” 주장

발언 이후 당내에서 거센 비판 쏟아져

“위헌 논란 해소해야 내란 척결 가능 취지”

더불어민주당에서 추진 목소리가 나오는 ‘내란특별재판부’를 공개 비판했던 박희승 민주당 의원이 자신의 발언에 대해 사과했다.박 의원은 10일 페이스북에 “지난 월요일, 당 3대 특검 종합대응특위 회의에서 제가 했던 일부 발언이 부적절했음을 인정하고 사과드린다”고 적었다. 이어 “위헌 논란을 꼼꼼히 살피고 사전에 해소해야 진정한 내란 척결을 이룰 수 있다는 취지였지만, 이 과정에서 윤석열의 계엄에 비유한 것은 적절치 않았다”고 했다.또한 “향후 의정활동을 해 나감에 있어 진의가 왜곡되거나 갈등이 확산되지 않도록 좀 더 신중을 기하겠다”고 덧붙였다.판사 출신인 박 의원은 지난 8일 열린 당내 3대 특검 종합대응특별위원회 회의에서 “헌법 개정 없이 특별재판부 설치 법안을 국회에서 통과시키려 한다는 건 굉장히 위험한 발상”이라며 “윤석열 전 대통령이 삼권분립 정신을 무시하고 계엄을 발동해 총칼을 들고 들어온 것과 똑같다”고 주장한 바 있다. 내란특별재판부에 대해 우려를해당 발언 이후 박 의원에게는 거센 비판이 쏟아졌다. 민주당 의원들의 텔레그램 단체 대화방에서는 최민희 민주당 의원이 박 의원을 향해 “이견이 있을 수 있지만, 왜 그걸 계엄에 비유하느냐”고 직격했다. 국회 법제사법위원회 민주당 간사를 맡고 있는 김용민 민주당 의원도 “매우 부적절하다. 어떻게 내란특별재판부와 비상계엄을 같은 선상에 놓고 얘기할 수 있는지 이해가 안 된다”고 지적했다.박수현 민주당 수석대변인은 이날 국회에서 기자들과 만나 “당내에서 여러 의견이 있는 것은 아주 자연스러운 일”이라며 “당내 분열이나 이견 수준은 아니다”라고 설명했다. 그러면서도 “다양한 의견을 존중하지만 개혁의 큰 물줄기를 돌릴 수는 없을 것”이라고 했다.