“이번에도 이 대통령, 기자 ‘약속대련’ 없다”…11일 취임 100일 기자회견

이재명 대통령이 11일 취임 100일(12일) 맞이 기자회견을 한다. 기자회견에서 신성장 동력과 고용, 부동산 대책 등 민생과 경제 관련 대책을 집중적으로 밝힐 계획이다.이규연 대통령실 홍보소통수석은 10일 대통령실 브리핑에서 “내일 오전 10시부터 90분간 정부 출범 100일 기자회견을 진행한다”고 말했다. 이어 “(예정 시간이) 더 늘어날 수 있다”며 “대통령은 되도록 많은 질문을 받겠다고 언급했다”고 전했다.이 수석은 “특히 이 대통령은 (기자회견에서) 신성장 동력과 고용, 부동산 대책 등 민생과 경제의 구상을 집중적으로 밝힐 예정”이라고 덧붙였다. 이 대통령은 특히 이날 주식 양도소득세 부과 기준이 되는 대주주 자격을 현행 50억원으로 유지하는 방향에 대한 입장을 밝힐 것으로 알려졌다.100일 기자회견의 슬로건은 ‘회복을 위한 100일, 미래를 위한 성장’으로 정해졌고 콘셉트는 ‘더 나은 경제, 더 자주 소통, 더 큰 통합’이다. 민생경제, 정치·외교안보, 사회·문화 등 세 가지 분야로 나눠 진행된다.100일 기자회견은 내외신 기자 152명이 참석하며 지난 30일 기자회견 때와 마찬가지로 이 대통령과 출입기자단 간 미리 준비한 질의응답 이른바 ‘약속대련’ 없이 즉석에서 자유롭게 묻고 답하는 방식으로 이뤄질 예정이다. 다만 주요 현안과 관련한 질문은 각 분야 질의응답 초반에 소화하기로 했다.이번 기자회견의 ‘키 비주얼’(핵심 장면)은 ‘기자의 펜’이다. 이 수석은 “우리 사회의 다양한 목소리가 섞이고 화합하며 소통하는 것을 의미한다”고 했다.