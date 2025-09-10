대통령 직속 대중문화교류위 신설… 공동위원장에 JYP 박진영 깜짝 발탁

인사수석 조성주·통합위 이석연

중앙선관위 위철환 변호사 내정

이미지 확대 박진영 JYP엔터테인먼트 대표 프로듀서.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 박진영 JYP엔터테인먼트 대표 프로듀서.

연합뉴스

2025-09-10 8면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이재명 대통령은 9일 대통령 직속으로 설치되는 대중문화교류위원회 공동위원장에 JYP엔터테인먼트를 설립한 박진영 대표 프로듀서를 내정했다. 연예기획사 대표를 장관급 위원장에 내정한 파격적인 인사다. 또 대통령실 인사수석을 신설하면서 조성주 한국법령정보원장을 내정했다.강훈식 대통령실 비서실장은 이날 대통령실에서 국민통합위원장 등 장관급 인선을 발표했다. 대중문화교류위원회는 최휘영 문화체육관광부 장관과 함께 박 대표 프로듀서가 공동으로 위원장을 맡을 예정이다. 강 실장은 “박 대표는 한국을 대표하는 가수 중 한 명으로 K팝의 세계화를 위해 노력해 왔다”며 “전 세계인이 K팝을 더 많이 누리고 더 많은 문화를 접하는 데 기여할 것”이라고 밝혔다. 이어 “박 대표는 K팝을 미국에 가장 먼저 진출하려는 시도를 한 대한민국의 상징처럼 돼 있는 분”이라면서 “최근 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 인기도 높아지면서 대한민국 정부는 뭐하느냐는 세계적 질문에 대한 해답”이라며 인선 배경을 밝혔다.조 원장은 인사혁신처 차장과 소청심사위원회 상임위원 등을 역임한 인사 전문가로 알려졌다. 인사수석 신설은 윤석열 정부 시절 김건희 여사의 각종 인사 개입에 따른 후속 조치로 알려졌다. 강 실장은 “(인사수석 신설은) 별개의 고민이 있었다”며 “특검을 통해서 김 여사의 각종 인사 개입이 드러났다”고 말했다. 이어 “저희로서는 진지한 고민이 있었다. 전 정권에 (임명된) 권한대행이라는 분들이 알 박기를 하면서 지난 100일 동안 인사 제도를 아우르는 역할이 필요했고 인사수석이 담당해야 한다고 생각했다”고 밝혔다.중앙선거관리위원회 위원에는 대한변호사협회 회장을 지낸 위철환 변호사를 내정했다. 위 변호사는 30여년 경력의 법조인이다. 강 실장은 “선거를 부정하는 무차별적인 음모론에서 민주적 절차를 보호하고 신뢰받는 선관위를 만들어 갈 적임자”라고 소개했다.국민통합위원장에는 보수 인사인 이석연 전 법제처장이 지명됐다. 이 전 처장은 지난 대선에서 이 대통령의 공동선대위원장을 맡기도 했다. 강 실장은 “이명박 정부 시절 법제처장을 역임한 법조인으로 모든 국민을 아우르겠다는 대통령의 뜻에 따라 국민을 하나로 모을 것”이라며 인선 이유를 설명했다.국가건축정책위원장에는 김진애 전 의원이 지명됐다. 김 전 의원은 서울대 건축학과를 졸업하고 미국 MIT에서 건축학 석사와 도시계획학 박사 학위를 딴 건축 전문가로 평가된다. 이 대통령은 이 밖에 정구창 여성가족부 차관, 김경협 재외동포청장, 임채원 국가공무원인재개발원장, 김용석 대도시권광역교통위원장 등 차관급 인선도 단행했다.