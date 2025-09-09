이재준 시장 “수원대전환, 대한민국 대전환을 위해 함께 노력하자” 제안

방금 들어온 뉴스

이재준 시장 "수원대전환, 대한민국 대전환을 위해 함께 노력하자" 제안

안승순 기자
입력 2025-09-09 15:15
수정 2025-09-09 15:15
수원시-지역 국회의원, 현안 논의 ‘당정 정책간담회’ 개최

수원시와 지역 국회의원 5명이 9일 수원컨벤션센터에서 당·정 정책간담회를 갖고 기념 촬영을 하고 있다. (오른쪽부터 김준혁(수원시정)·백혜련(수원시을) 의원, 이재준 시장, 김영진(수원시병)·염태영(수원시무)·김승원(수원시갑) 의원) . 수원시 제공
수원시와 지역 국회의원 5명이 9일 수원컨벤션센터에서 당·정 정책간담회를 갖고 기념 촬영을 하고 있다. (오른쪽부터 김준혁(수원시정)·백혜련(수원시을) 의원, 이재준 시장, 김영진(수원시병)·염태영(수원시무)·김승원(수원시갑) 의원) . 수원시 제공


이재준 수원특례시장은 9일 오전 수원컨벤션센터에서 수원 지역 국회의원들과 정책간담회를 열고, “수원 대전환, 나아가 대한민국 대전환을 위해 함께 노력하자”라고 제안했다.

이날 간담회에는 이재준 시장과 백혜련(수원시을)·김영진(수원시병)·김승원(수원시갑)·염태영(수원시무)·김준혁(수원시정) 의원, 김현수 제1부시장, 현근택 제2부시장, 수원시의회 김정렬 부의장, 김동은 더불어민주당 교섭단체 대표 의원 등이 참석했다.

이재준 시장은 이 자리에서 ▲군 공항 주변 지역 고도 제한 완화 ▲시민 체감 숙원사업(출산지원금·생리용품 지원·무상교통·대상포진 무료 접종) 추진 ▲신분당선 광교~호매실 건설사업 ▲수원형 도시 정비(재건축·재개발) 추진 ▲청량산 수원캠핑장 사업 등 현안에 대한 국회 차원의 협력을 요청했다.

이에 대해 국회의원들은 “시민들을 위한 정책·사업이 차질 없이 추진되도록 지원하겠다”며 “더 좋은 수원을 만들기 위해 함께 노력하겠다”라고 화답했다.


수원시와 지역 국회의원들은 분기에 1회씩 정기적으로 정책간담회를 열고, 정보를 공유하며 협력을 다지고 있다.
안승순 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
위로