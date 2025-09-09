‘성비위’ 혁신당, 조국 등판 놓고 격론… 피해자 측 “조국 비대위 반대”

“조기 복귀” “제3자가 수습” 엇갈려

오늘 또 의총… “이번 주 비대위 출범”

이미지 확대 서왕진 조국혁신당 원내대표가 8일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 비공개 의원총회에 참석하며 취재진의 질문에 답하고 있다. 2025.09.08.

뉴시스

2025-09-09

당내 성비위 사건으로 지도부가 총사퇴했지만 조국혁신당은 8일에도 비상대책위원회 구성에 대한 결론을 내리지 못했다. 조국 당 혁신정책연구원장이 비대위원장을 맡을 가능성이 거론되는 가운데, 피해자 측은 조 원장의 ‘조기 등판’이 부적절하다고 직격하는 등 조 원장의 리더십이 흔들리는 양상이다.혁신당은 전날에 이어 이날 이틀째 열린 의원총회에서도 뜻을 모으지 못하고 비대위 출범을 미뤘다. 백선희 혁신당 원내대변인은 의원총회 후 기자들을 만나 “이번 주 안에 당무위원회를 열어 비대위를 조속히 출범시킬 것”이라며 “내일(9일) 예정대로 의총을 진행한다”고 설명했다.혁신당 내부에서는 조 원장의 조기 복귀를 두고 격론이 벌어진 것으로 알려졌다. 조 원장은 당초 11월 전당대회를 통해 당대표직에 복귀할 것이 유력했지만, 당의 존립 여부가 거론될 정도로 최악의 위기 상황인 만큼 조기 복귀가 불가피하다는 목소리가 나온다.반면 조 원장도 이번 사태의 책임에서 자유롭지 않아 제3자가 비대위원장을 맡아 내홍을 수습해야 한다는 의견도 적지 않다고 한다. 피해자 측은 조 원장의 조기 복귀에 반대한다는 입장을 분명히 했다. 혁신당 여성위원회 고문이자 피해자 법률대리인을 맡고 있는 강미숙 변호사는 이날 CBS 라디오에 출연해 “조 전 대표가 비대위원장을 맡으면 조 전 대표 의견이 우선시될 수밖에 없다”며 “다양한 의견이나 끝장 토론을 위해선 수평적인 제3자가 맡는 것이 적절하다”고 지적했다. 혁신당 지도부의 총사퇴에 대해서는 피해자들에게 아무것도 묻지 않았다며 “폭력적으로 느껴졌다”고 비판했다.앞서 조 원장은 강미정 대변인이 탈당을 선언한 지난 4일 저녁 자신의 페이스북에 “수감 중 피해자의 대리인이 보내준 서신을 받았지만, 당에서 조사 후 가해자를 제명조치했다는 소식을 듣고 일단락된 것으로 생각했다”며 “비당원인 제가 이 절차에 개입하는 것이 공당의 체계와 절차를 무너뜨린다고 판단했다”고 해명한 바 있다.