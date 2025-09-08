당정대, 정부 조직개편안 확정… 입법도 속도 낸다

고위당정협의회, 주요 현안 조율

이미지 확대 정청래(왼쪽) 더불어민주당 대표가 7일 서울 종로구 삼청동 총리공관에서 열린 제3차 고위당정협의회에서 발언하고 있다.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 정청래(왼쪽) 더불어민주당 대표가 7일 서울 종로구 삼청동 총리공관에서 열린 제3차 고위당정협의회에서 발언하고 있다.

연합뉴스

2025-09-08 8면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

더불어민주당과 정부, 대통령실이 7일 검찰청을 폐지하고 검찰 기소와 수사를 분리하는 내용의 정부조직 개편안을 확정했다. 이재명 정부의 국정 철학을 구현할 정부 조직의 구체적 형태가 완성되면서 입법에도 속도를 낼 것으로 보인다.이날 오후 서울 삼청동 국무총리 공관에서 열린 고위 당정대(당·정부·대통령실) 협의회에는 정청래 민주당 대표, 김민석 총리, 강훈식 대통령비서실장 등이 참석한 가운데 검찰청 폐지, 중대범죄수사청(중수청)·공소청 설치 등이 담긴 정부조직법 개정안이 최종 조율됐다. 중수청은 1년 유예기간을 거쳐 내년 9월 출범 예정이다.기획재정부는 예산 기능과 세제·경제 기능을 분리하겠다는 원칙에 따라 재정경제부와 총리실 산하 기획예산처로 분리하는 방식이 논의됐다.앞서 정 대표는 모두발언에서 검찰개혁안에 대해 “전 국민적 관심사인 정부조직법 개편안을 마무리 짓게 될 것”이라며 “당정대 간 조율을 통해 가장 효율적인 방안을 내놓을 수 있도록 심도 깊은 논의를 하겠다”고 밝혔다.민주당은 이날 확정된 내용을 담은 정부조직법 개정안을 오는 25일 국회 본회의에서 처리할 방침이다.노동 안전 종합 대책, 자연 재난 안전 대책도 이날 의제로 다뤄졌다. 정 대표는 “중대재해처벌법이 시행된 지 3년이 지났지만 산업재해 사망자 수는 좀처럼 줄어들지 않고 있다”며 “산업재해 사망자 수를 확실하게 줄이려면 영세 사업장과 취약 노동자 중심으로 산업재해 사고 예방을 위한 각종 지원을 대폭 늘려야 한다”고 했다.그러면서 “올해를 산재 사망 근절 원년으로 만들겠다는 대통령의 각오를 현실로 만들기 위해 함께 노력하겠다”며 “당 차원에서도 산업안전보건법 개정 등 도울 수 있는 것은 무엇이든 적극 뒷받침하겠다”고 했다.자연 재난 안전 대책에 대해선 “원인 자체를 줄이고 더 두텁게 예방하는 개선 복구의 노력이 더 절실하게 필요한 때”라며 “노후 시설 정비, 예측 시스템 인프라 확충, 국가 대응 역량 강화 등 실질적 과제들이 구체적으로 논의되길 바란다”고 말했다.