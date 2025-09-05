野 “주병기, 준법의식 없는 공정위원장 후보”…지명철회 요구도

“공정거래위원장 아닌 그냥거래위원장”

“법·규칙 무시 생활화된 ‘프로 불법러’”

“전과자 李대통령, 후보자 전과에 둔감”

주병기 공정거래위원장 후보자가 5일 국회 정무위원회에서 열린 인사청문회에서 물을 마시고 있다. 연합뉴스

국민의힘은 5일 주병기 공정거래위원장 후보자에 대한 국회 인사청문회에서 세금·과태료 상습 체납 문제를 집중적으로 파고들며 주 후보자에 대한 대통령실의 지명 철회를 요구했다.국회 정무위원회 국민의힘 간사인 강민국 의원은 이날 주 후보자의 세금 체납 문제를 두고 “재산이 넉넉한 분이 세금은 5년간 무려 30번을 넘게 체납했다”며 “지방세만 봐도 재산세 여섯 번, 자동차세 열여덟 번, 주민세 두 번, 지방소득세 세 번. 전부 다 지방세법 위반인데, 공정거래위원장에 오신 건지 그냥 거래위원장에 오신 건지 잘 모르겠다”고 지적했다.주 후보자가 과거 ‘21대 국회의원 평균 재산이 28억 원인 점은 놀라운 현실이다. 가난한 서민의 대표와 노동자, 농어민의 대표가 국회에 얼마나 있나’라고 언론에 기고한 것을 두고도 공세를 가했다. 강 의원은 “후보와 가족 명의의 재산이 25억 원으로 알고 있다”며 “그러면 25억 원 정도면 공정거래위원장으로 적절하다고 생각하나”라고 반문했다.이에 주 후보자가 “좀 더 생각해 보겠다”라고 답하며 웃음을 보이자 강 의원은 “놀러 왔나 지금. 지금 웃음이 나오나”라고 고함을 쳤다.같은 당 이헌승 의원도 “과거에 작성한 기고문을 보니 ‘세율 인상을 통해 부동산 소유에 대한 과세 부담을 선진국 수준으로 높이는 것은 당연하다’고 한 적 있다”며 “그런데 정작 본인은 재산세를 제때 납부하지 않는 것은 자기 모순 아닌가”라고 했다.주 후보자가 “죄송합니다”라고 답하자 이 의원은 “죄송하다 한마디로 넘어갈 건 아니다”라고 압박했다. 주 후보자는 거듭 “반성하고 있다”며 몸을 낮췄다.송언석 원내대표는 이날 페이스북에 “기본적인 준법의식도 없는 공정거래위원장 후보 주병기”라며 “법과 규칙을 무시하는 것이 생활화된 ‘프로 불법러’다. 공정거래위원장은 물론, 어떤 공직도 맡을 자격이 없는 자”라고 질타했다.송 원내대표는 “이재명 대통령 본인이 범죄 전과자 신분이다 보니 공직후보자들의 전과에 둔감할 수 있겠지만 국민의 눈높이에서는 용납될 수 없는 일”이라며 “이 대통령은 ‘프로불법러’ 주 후보자 지명을 즉각 철회하고 국민께 사과하기 바란다”고 했다.