제 11차 세계한인정치인포럼 개막

제 11차 세계한인정치인포럼 개막

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-09-03 14:52
수정 2025-09-03 14:52
2일 서울시 중구 소공동 더플라자호텔에서 전 세계 10개국 51명의 한인 정치인이 참석한 가운데 제 11차 세계한인정치인포럼이 개막됐다. 나흘간 열리는 행사는 글로벌 네트워크 강화, 정책 교류, 차세대 리더십 및 정체성에 대해 논의한다. 개회사를 하고 있는 신디 류 세계한인정치인협의회 회장 사진제공 : 재외동포협력센터
2일 서울시 중구 소공동 더플라자호텔에서 전 세계 10개국 51명의 한인 정치인이 참석한 가운데 제 11차 세계한인정치인포럼이 개막됐다. 나흘간 열리는 행사는 글로벌 네트워크 강화, 정책 교류, 차세대 리더십 및 정체성에 대해 논의한다.
개회사를 하고 있는 신디 류 세계한인정치인협의회 회장 사진제공 : 재외동포협력센터


2일 서울시 중구 소공동 더플라자호텔에서 전 세계 10개국 51명의 한인 정치인이 참석한 가운데 제 11차 세계한인정치인포럼이 개막됐다. 나흘간 열리는 행사는 글로벌 네트워크 강화, 정책 교류, 차세대 리더십 및 정체성에 대해 논의한다.

2일 서울시 중구 소공동 더플라자호텔에서 전 세계 10개국 51명의 한인 정치인이 참석한 가운데 제 11차 세계한인정치인포럼이 개막됐다. 나흘간 열리는 행사는 글로벌 네트워크 강화, 정책 교류, 차세대 리더십 및 정체성에 대해 논의한다. 외교부 주최 환영만찬에서 만찬사를 하고 있는 조현 외교부 장관 사진제공 : 재외동포협력센터
2일 서울시 중구 소공동 더플라자호텔에서 전 세계 10개국 51명의 한인 정치인이 참석한 가운데 제 11차 세계한인정치인포럼이 개막됐다. 나흘간 열리는 행사는 글로벌 네트워크 강화, 정책 교류, 차세대 리더십 및 정체성에 대해 논의한다.
외교부 주최 환영만찬에서 만찬사를 하고 있는 조현 외교부 장관 사진제공 : 재외동포협력센터

2일 서울시 중구 소공동 더플라자호텔에서 전 세계 10개국 51명의 한인 정치인이 참석한 가운데 제 11차 세계한인정치인포럼이 개막됐다. 나흘간 열리는 행사는 글로벌 네트워크 강화, 정책 교류, 차세대 리더십 및 정체성에 대해 논의한다. 외교부 주최 환영만찬 후 단체 사진을 찍고 있는 조현 외교부 장관(맨 앞줄 가운데)와 제11차 세계한인정치인포럼 참가자들 사진제공 : 재외동포협력센터
2일 서울시 중구 소공동 더플라자호텔에서 전 세계 10개국 51명의 한인 정치인이 참석한 가운데 제 11차 세계한인정치인포럼이 개막됐다. 나흘간 열리는 행사는 글로벌 네트워크 강화, 정책 교류, 차세대 리더십 및 정체성에 대해 논의한다.
외교부 주최 환영만찬 후 단체 사진을 찍고 있는 조현 외교부 장관(맨 앞줄 가운데)와 제11차 세계한인정치인포럼 참가자들 사진제공 : 재외동포협력센터


정연호 기자
