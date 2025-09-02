전현희 “지귀연 징계하면 특별재판부 필요 없을 수도”

법원행정처는 “사법 독립 침해”

전현희 더불어민주당 3대 특검 종합대응특별위원회 총괄위원장은 윤석열 전 대통령의 내란 혐의 사건 1심을 맡은 ‘지귀연 재판부’에 대해 1일 “법원의 전보 조치 또는 징계가 선행된다면 ‘굳이 내란특별재판부를 만드는 입법 조치를 할 필요가 있겠느냐’는 게 민주당 입장”이라고 밝혔다.전 위원장은 이날 CBS 라디오에서 “지금의 지귀연 재판부는 공정한 재판을 하기 어렵다”며 이같이 말했다. 내란특별재판부 도입을 지렛대 삼아 사법부가 먼저 조치를 취하도록 압박하는 모양새다.전 위원장은 내란특별재판부 설치와 관련해 “국회 법제사법위원회에서 적극 추진하겠다는 입장을 밝힌 상태”라며 “지도부나 당론 차원에서 논의된 것은 아니다”라고 했다. 사법부 독립성 침해 우려에 대해선 “일단 법원을 따로 설치하는 것은 아니다”라며 “헌법에 보면 ‘법원의 내부 행정조직은 법률에 의해서 규정할 수 있다’, 이렇게 규정돼 있다. 위헌 소지는 없는 사안”이라고 했다.반면 사법부에서는 내란특별재판부 설치에 대해 우려의 목소리가 나왔다. 천대엽 법원행정처장은 이날 국회 예산결산특별위원회 전체회의에서 국회 등 외부 기관이 특별재판부 법관 임명에 관여한다면 “사법의 독립성, 재판의 객관성·공정성에 시비를 불러일으킬 여지가 있다”고 주장했다.천 처장은 “(내란특별재판부가 재판할 경우) 피고인들이 ‘위헌적 조치’라는 주장을 할 텐데, 만약 헌법재판소에서 위헌 판단을 받게 되면 이런 역사적 재판이 무효가 돼 버리는 엄중한 사태가 생길 수도 있다”며 “이런 견지에서 이 부분은 매우 신중하게 검토해야 한다는 입장을 갖고 있다”고 말했다.반민족 행위자 처벌을 위한 특별재판부, 3·15 부정선거 행위자 특별재판부 등 과거 특별재판부에 대해서도 “당시 헌법에 근거를 뒀다”며 “어떤 경우에도 헌법에 정해진 사법부 독립은 존중돼야 한다는 역사적 교훈”이라고 강조했다.법원행정처가 최근 국회에 제출한 내란특별법 검토 의견서에도 “특정 사건 담당 법관을 임의로 정하면 공정성 신뢰가 저하돼 국민과 당사자가 재판 결과에 승복하지 않을 수 있다”는 내용이 나온다.