여야, 檢개혁·특검법 극한 대치… 권성동 체포안 10일 표결 전망

2025-09-02 4면

이재명 정부의 첫 예산안과 각종 개혁 입법을 두고 100일간의 대장정에 돌입하는 정기국회 개회식에서 여야는 드레스 코드부터 ‘한복’과 ‘상복’으로 완전히 갈리며 갈등을 전면에 드러냈다. 더불어민주당의 검찰개혁과 특검법 개정안 추진 등을 두고 국민의힘은 “의회민주주의의 말살”이라며 고강도 투쟁을 예고했다.민주당은 1일 3대 특검(내란·김건희·채해병 특검) 수사 기간 연장과 3대 개혁(검찰·언론·사법개혁) 입법으로 정국 주도권을 놓치지 않겠다고 밝혔다. 정청래 민주당 대표는 최고위원회의에서 “특검은 곧 끝나지 않는다”며 “김건희씨 당신께서 지은 죄가 너무 많아서 특검을 더 연장해야 할 것 같다”고 말했다.정 대표는 내란 중요임무 종사 혐의를 받는 노상원 전 국군정보사령관의 수첩 내용을 당대표실 앞에 전시하며 내란 세력 척결을 재차 강조했다. 정 대표는 “내란 세력과 비타협적으로 그들과 함께 싸워서 이겨야 하고, 내란 세력을 척결해야 하는 이유는 바로 이 노상원 수첩을 보면 알 수 있다”고 했다.민주당은 정부조직법 개정안 등 검찰개혁 법안과 방송미디어통신위원회설치법, 언론중재법 등 언론개혁 법안, 대법관 증원 등 사법개혁 법안 등도 정기국회 내에 처리한다는 방침이다. 국민의힘은 필리버스터를 예고하며 맞서는 등 여야 간 충돌은 격화할 것으로 보인다.권성동 국민의힘 의원의 체포동의안을 둘러싼 밀고 당기기도 벌어질 것으로 보인다. 권 의원의 체포동의안은 이날 본회의 산회 후 제출돼 오는 9일 본회의에 보고될 전망이다. 이후 송언석 국민의힘 원내대표가 야당 교섭단체 대표 연설을 하는 10일 본회의에서 표결이 이뤄질 것이란 전망이 나오자 야당은 반발했다. 권 의원은 지난 8월 31일 페이스북에서 “민주당이 야당 교섭단체 대표연설 일정을 제 체포동의안 표결로 덮으려 한다는 의혹까지 제기되고 있다”고 했다.이날 장동혁 대표 등 국민의힘 당 지도부와 의원들은 본회의장에 검정 양복 차림에 검정 넥타이와 근조 리본을 달고 입장했다. 우원식 국회의장이 개회사에서 “여야의 대화와 타협”을 강조했지만 무반응으로 일관했다.송 원내대표는 앞서 열린 의원총회에서 “2019년 패스트트랙(신속처리안건)으로 시작된 민주당의 입법 독주가 노골적 다수당 독재로 이어지고 있다”며 “오늘 검은 넥타이와 근조 리본을 매고 본회의장에 들어가는 것은 의회민주주의를 말살하는 이재명 정권의 독재 정치에 맞서자는 심기일전의 취지”라고 강조했다.박수민 국민의힘 원내대변인은 기자들과 만나 “(민주당이 한복을 입은 걸 보면) 상황 인식이 극명하게 다른 것 같다”며 “우리는 대한민국의 헌법 질서와 의회민주주의가 상당히 위기에 처해 있다는 인식인데 민주당은 축하하는 분위기 같다”고 지적했다.한편 정기국회는 오는 9~10일 민주당과 국민의힘의 교섭단체 대표연설을 거쳐 15~18일 대정부 질문으로 이어지며 100일간 운영된다.