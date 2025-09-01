북한군 파병 1년, ‘자살특공대’ 공개…“인간 방패였다” 자인 [포착]

北, 파병군 전투영상 공개

포위시 자폭·맨몸 지뢰해제

김정은 “제발 무사하라” 편지

북러조약 직후 파병 결정 확인

김정은-푸틴 정상회담 전 공개

반대급부 차원 보상요구 분석

북한 조선중앙TV가 30일 러시아-우크라이나 전쟁에 파병된 북한군 찬양 뮤직비디오 '기억하리'를 공개했다. 2025.8.30 조선중앙TV

북한 조선중앙TV가 30일 러시아-우크라이나 전쟁에 파병된 북한군 찬양 뮤직비디오 '기억하리'를 공개했다. 2025.8.30 조선중앙TV

北, 북한군 러시아 파병 시점과 공격 명령 하달 문서 공개 북한 조선중앙TV가 30일 러시아-우크라이나 전쟁에 파병된 북한군 찬양 뮤직비디오 '기억하리'를 공개했다. 선중앙TV는 이 뮤직비디오에서 김정은 국무위원장이 북한군의 러시아 쿠르스크에 파병을 공식 결정한 시점과 지난해 10월과 12월 세 차례에 걸쳐 북한 특수작전부대에 직접 공격 명령을 하달한 문서를 공개했다. 2025.8.30 조선중앙TV

북한 조선중앙TV가 30일 러시아-우크라이나 전쟁에 파병된 북한군 찬양 뮤직비디오 '기억하리'를 공개했다. 2025.8.30 조선중앙TV

러시아 쿠르스크 전선에 배치된 북한군 북한 조선중앙TV는 우크라이나 전쟁에 참전한 북한군의 전투 영상 기록물을 지난달 31일 저녁 9시 10분쯤 공개했다. 장병들이 한밤중에 비행편으로 이동하고 있다. 2025.9.1 조선중앙TV

러시아 쿠르스크 전선에 배치된 북한군 북한 조선중앙TV는 우크라이나 전쟁에 참전한 북한군의 전투 영상 기록물을 지난달 31일 저녁 9시 10분쯤 공개했다. 북한군 간부들이 러시아군과 전술토론을 하고 있다. 2025.9.1 조선중앙TV

러시아 쿠르스크 전선에 배치된 북한군 북한 조선중앙TV는 우크라이나 전쟁에 참전한 북한군의 전투 영상 기록물을 지난달 31일 저녁 9시 10분쯤 공개했다. 북한군 간부들이 러시아군과 전술토론을 하고 있다. 2025.9.1 조선중앙TV

러시아 쿠르스크 전선에 배치된 북한군 북한 조선중앙TV는 우크라이나 전쟁에 참전한 북한군의 전투 영상 기록물을 지난달 31일 저녁 9시 10분쯤 공개했다. 2025.9.1 조선중앙TV

러시아 쿠르스크 전선에 배치된 북한군 북한 조선중앙TV는 우크라이나 전쟁에 참전한 북한군의 전투 영상 기록물을 지난달 31일 저녁 9시 10분쯤 공개했다. 2025.9.1 조선중앙TV

러시아 쿠르스크 전선에 배치된 북한군 북한 조선중앙TV는 우크라이나 전쟁에 참전한 북한군의 전투 영상 기록물을 지난달 31일 저녁 9시 10분쯤 공개했다. 2025.9.1 조선중앙TV

러시아 쿠르스크 전선에 배치된 북한군 북한 조선중앙TV는 우크라이나 전쟁에 참전한 북한군의 전투 영상 기록물을 지난달 31일 저녁 9시 10분쯤 공개했다. 2025.9.1 조선중앙TV

러시아 쿠르스크 전선에 배치된 북한군 북한 조선중앙TV는 우크라이나 전쟁에 참전한 북한군의 전투 영상 기록물을 지난달 31일 저녁 9시 10분쯤 공개했다. 2025.9.1 조선중앙TV

러시아 쿠르스크 전선에 배치된 북한군 북한 조선중앙TV는 우크라이나 전쟁에 참전한 북한군의 전투 영상 기록물을 지난달 31일 저녁 9시 10분쯤 공개했다. 2025.9.1 조선중앙TV

북한이 러시아 파병 1년을 맞아 우크라이나 전쟁에 참전한 북한군의 전투 영상 기록물을 전격 공개했다.조선중앙TV는 지난달 31일 조선중앙TV이 공개한 영상에는 러시아 쿠르스크주(州) 파병 북한군이 ‘자살특공대’를 방불케 하는 자폭 전술로 목숨을 잃은 정황이 담겼다.TV는 앳된 얼굴의 부상병들이 포로로 잡히기 직전 투항하는 대신 자살하거나, 동료들에게 짐이 되지 않기 위해 목숨을 끊은 사례를 열거하며 “영웅적 희생정신”이라고 찬양했다.청년동맹원 윤정혁(20)·우위혁(19)은 “적들의 포위에 들게 되자 서로 부둥켜안고 수류탄을 터뜨려 영용하게 자폭했다”고 추켜세웠다.또 다른 청년동맹원 리광은(22)은 “부상당한 자기를 구원하러 오던 전우들이 적탄에 쓰러지자 자폭을 결심하고 수류탄을 터쳤으나 왼쪽 팔만 떨어져 나가자 오른손으로 다시 수류탄을 들어 머리에 대고 영용하게 자폭했다”고 전했다.북한은 병사들이 ‘인간 방패’로 소모된 사실도 스스로 드러냈다.청년동맹원 림홍남(20)은 “통로개척 임무를 받고 지뢰해제 전투를 벌리던 중 습격 개시 시간이 박두하자 지뢰원구역을 달리며 육탄으로 통로를 개척하고 장렬하게 전사”했다고 했다.노동당원 함정현(31)은 “습격전투 과정에서 적 자폭 무인기를 한몸으로 막아 15명의 전투원들을 구원하고 장렬하게 전사”했다고 설명했다.북한군은 사망자가 속출하는 전선에서도 지속해서 사상교육을 지속한 것으로 보인다.특히 김정은 국무위원장은 파병군에게 여러 차례 편지를 보내 사기 진작을 독려했다.TV가 공개한 한 편지에서 김 위원장은 “만리이역에서 조국의 명령에 충직하려 앞다투어 용감하다 희생된 장한 우리 군관 병사들의 명복을 빌고 또 빌겠소”라며 “시신을 정히 수습했다가 승리한 후 반드시 꼭 나에게 데려와야 하겠소”라고 쓰기도 했다.앞서 TV는 지난달 22일부터 파병군을 찬양하는 뮤직비디오 ‘기억하리’도 반복해 내보내고 있다. 여기에는 지난해 김 위원장이 비준한 ‘꾸르스크 해방을 위한 공격작전 계획을 작성한 정형과 대책보고’ 문건이 배경화면으로 쓰였다.문건에 따르면 김 위원장은 우크라이나가 쿠르스크를 침공한 직후인 작년 8월 28일 파병을 공식 결정했으며, 같은해 10월과 12월 세 차례에 걸쳐 특수작전부대에 직접 공격 명령을 하달했다.북한이 파병 결정 및 실제 파병 시점을 공개한 건 이번이 처음이다.2024년 12월 12일 비준된 문건에는 북한군이 파악한 우크라이나군의 전력도 나온다.문건은 ‘적의 상태’라면서 “우크라이나군은 18개 려단 관하 53개 대대”가 있다면서 “땅크 50대, 장갑차 725대, 포 15문, 박격포 326문을 동원하여 점령한 꾸르스크 지역을 고수하기 위한 방어 작전을 진행하고 있다”고 보고했다.아울러 “(2024년) 12월 14일 조로(북러) 련합군의 총공격이 게시되어 제92려단은 18일까지 5일 동안에 30㎞, 제93려단은 21일까지 8일 동안에 20㎞를 점령하였으나 좌우측에서 공격하는 로씨야군 려단들은 8일 동안에 공격성과를…”이라고 썼다.김 위원장과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 지난해 6월 19일 북한 평양에서 ‘포괄적 전략적 동반자 관계 조약’을 체결했다.조약 제4조는 어느 일방이 침공을 받아 전쟁 상태에 처하면 유엔헌장 제51조와 북한 및 러시아연방의 법에 준하여 지체 없이 자기가 보유한 모든 수단으로 군사적 및 기타 원조를 제공한다는 내용을 명시했다.북한은 이에 근거해 파병을 이행한 것으로 보인다.이날 문건이 삽입된 뮤직비디오 ‘기억하리’는 지난 22일 처음 중앙TV 전파를 탔다.드론과 보디캠을 활용해 촬영된 역동적인 교전 영상은 북한군이 러시아 영토 수복을 위해 치른 희생을 선전하고 있다.북한군이 쿠르스크 지역의 드넓은 진흙탕 펄에 발이 푹푹 빠져가며 고생하는 장면이 소개됐다.또 눈 덮인 광활한 개활지를 하얀 위장복을 입고 헤쳐가고, 작전 도중 눈앞에서 포탄이 터지는 모습도 적나라하게 담겼다.북한이 이 문건과 뮤직비디오를 공개한 시점은 미묘하다.북한은 김 위원장이 오는 3일 중국 베이징에서 열리는 ‘항일전쟁 및 세계 반파시스트 전쟁(제2차세계대전) 승전 80돌 기념행사’에 참석한다고 예고한 상태다.열병식을 계기로 김 위원장은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 정상회담을 예정하고 있는데, 러시아에 대한 자신들의 희생을 부각함으로써 상응하는 외교 및 경제적 보상을 끌어내려는 의도로 평가된다.이달 들어 북한은 전사자 유가족을 위로하는 대대적인 보훈 행사를 두 차례 개최하고 관영매체를 총동원해 알리는 등 러시아를 향한 메시지를 발신하고 있다.