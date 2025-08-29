與 “사법 불신 키워… 내란특별재판부 필요” 野 “정치 특검 드러나” 장외 투쟁 목소리도

한덕수 구속영장 기각 후폭풍

2025-08-29

한덕수 전 국무총리에 대한 구속영장이 기각되자 더불어민주당은 28일 “납득할 수 없는 결정”이라며 특별재판부 설치를 언급했다. 반면 국민의힘은 “지극히 당연한 결정”이라며 환영의 뜻을 전했다.민주당 3대 특검 종합대응 특별위원회는 이날 국회에서 기자회견을 열고 “사법부의 공정성, 절차적 정의에 대한 국민 불신을 더욱 키웠다”고 비판하며 특검에 영장 재청구를 요구했다. 이들은 “법원이 사실상 내란 세력 봐 주기에 나선 것 아니냐는 국민의 비판이 높아지고 있고, 법원의 사법 정의 수호 의지에도 의구심이 생긴 심각한 상황”이라며 “국민 눈높이에서 도저히 납득할 수 없는 결정”이라고 목소리를 높였다.내란특별재판부 설치도 언급했다. 특위는 “이미 국민들 사이에서는 내란특별재판부 도입 요구까지 나오고 있다”며 “사법부는 민심의 경고를 결코 가볍게 여겨선 안 된다”고 강조했다. 다만 전현희 특위 총괄위원장은 ‘내란특별재판부를 추진할 계획이냐’는 취재진 질문에 “현재 내란특별재판부에 대해 적극적으로 고려하거나 검토한 적이 없다”면서도 “일련의 법원 사태에 비춰 국민 여론을 면밀히 살필 필요가 있다는 입장”이라고 했다.국민의힘은 한 전 총리 영장 기각에 ‘당연한 일’이라고 반응했다. 장동혁 국민의힘 대표는 이날 최고위원회의에서 “법원의 결정에 대해 환영한다”며 “무리한 특검, 정치 특검인지를 스스로 말해 주는 것”이라고 꼬집었다.국민의힘은 여당의 특검법 개정안, 특별재판부 설치 추진을 내년 지방선거를 겨냥한 정치 공세로 규정하고 총력 저지하겠다는 방침이다. 특검이 국민의힘 중앙당사 압수수색 영장을 재청구하겠다고 예고한 것과 관련해선 “(법원이) 또다시 영장을 발부한다면 스스로 사법부이기를 포기하는 것”이라고 경고했다.내란 특검은 이날 정례 브리핑에서 “법원 결정을 존중한다”면서도 “법의 엄중함을 통해 다시는 이런 역사적 비극이 발생하지 않도록 해야 한다는 관점에서 아쉬움이 있다”고 밝혔다.한편 김건희 특검은 김건희 여사의 기소를 하루 앞둔 이날 김 여사를 상대로 마지막 조사를 진행했다. 특검은 도이치모터스 주가조작 의혹 사건에 대한 집중 추궁을 이어 갔으나 김 여사는 대부분의 질문에 진술거부권을 행사한 것으로 알려졌다. 특검은 김 여사의 집사로 지목된 김예성씨도 같은 날 구속 기소한다.아울러 특검은 이날 고가 목걸이·시계 수수 의혹과 관련해 이봉관 서희건설 회장의 맏사위인 박성근 전 국무총리 비서실장과 로봇개 사업가 서성빈씨의 주거지 등을 압수수색했다.