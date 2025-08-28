김건희, 기소 하루 앞두고 특검 출석

이미지 확대
윤석열 전 대통령 부인 김건희 여사를 태운 호송차가 28일 5차 소환조사를 위해 서울 종로구 KT광화문빌딩 웨스트에 마련된 김건희 특검팀(특별검사 민중기) 사무실로 들어서고 있다. 2025.8.28 이지훈 기자
윤석열 전 대통령 부인 김건희 여사를 태운 호송차가 28일 5차 소환조사를 위해 서울 종로구 KT광화문빌딩 웨스트에 마련된 김건희 특검팀(특별검사 민중기) 사무실로 들어서고 있다.
특검팀은 앞서 네 차례에 걸쳐 김 여사에 대해 명태균 씨 공천개입 의혹, 건진법사·통일교 청탁 의혹 등에 대한 조사를 진행해 왔으며 이날 조사에서는 도이치모터스 주가조작 의혹에 관한 조사를 마무리한다고 밝혔다.
한편 특검팀은 오는 31일 김 여사의 구속 기간이 만료되는 만큼 오는 29일 김 여사를 구속 기소한다는 방침이다.
