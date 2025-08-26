[포토] 트럼프 대통령의 선물

[포토] 트럼프 대통령의 선물

입력 2025-08-26 09:30
수정 2025-08-26 09:30
대통령실에 따르면 25일(현지시간) 이재명 대통령은 트럼프 대통령에게 한미정상회담을 기념해 도널드 트럼프 대통령에게 ‘맞춤형 선물’을 제작해 전달했다.

한국에서 제작한 골프채, 거북선, ‘마가’(Make America Great Again·미국을 다시 위대하게) 모자를 선물했다.

트럼프 대통령도 자신의 서명이 담긴 선물을 이 대통령과 참모들에게 건네며 화답했다.

트럼프 대통령은 오찬을 겸한 확대 회담을 마친 뒤 참석자들을 ‘기프트 룸’으로 안내해 마음에 드는 선물을 고르도록 권했고 마가 모자와 골프공, 셔츠용 핀 등에 직접 사인을 해줬다고 한다. 자신의 기념 동전도 모두에게 나눠줬다.

사진은 대통령실이 25일(현지시간) 공개한 도널드 트럼프 미국 대통령이 워싱턴DC 백악관에서 정상회담 후 이 대통령에게 준 선물이다. 백악관 기념 메달과 트럼프 대통령이 사인을 한 ‘마가’(Make America Great Again) 모자와 오찬 메뉴판이다.
온라인뉴스팀
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
