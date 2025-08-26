권성동 “내일 특검 출석…李정부 숙청 시도 극복할 것”

이미지 확대 권성동 국민의힘 의원이 21일 서울 여의도 국회 본회의에 출석해 있다. 2025.8.21 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 권성동 국민의힘 의원이 21일 서울 여의도 국회 본회의에 출석해 있다. 2025.8.21 연합뉴스

불법 정치자금 수수 의혹 등을 받는 권성동 국민의힘 의원이 “오는 27일 10시에 특검 조사에 출석하겠다”고 밝혔다.권 의원은 이날 자신의 페이스북에 “저는 특검 측이 주장하는 모든 사안에 대해 결백하다. 그렇기에 당당하다”며 이같이 말했다.그는 “반면 특검 측은 일부 언론과 결탁하고 정치 공작을 이어가고 있다. 당당하지 못하기 때문”이라며 “저는 이미 문재인 정부의 정치 탄압을 이겨낸 경험이 있다. 이번 이재명 정부의 표적 숙청 시도 역시 반드시 극복해 내겠다”고 했다.권 의원은 또 “정의를 향한 길은 아무리 굽이치고 험난해도 결국 진실이라는 목적에 도달하기 마련”이라고 덧붙였다.김건희 여사 관련 의혹들을 수사하는 민중기 특별검사팀(김건희 특검)은 권 의원에게 27일 오전 10시 출석을 통보했다.특검팀은 김 여사에게 다이아몬드 목걸이와 샤넬백 등 금품을 건넨 윤영호 전 통일교 세계본부장이 권 의원에게도 억대 정치자금을 건넨 것으로 보고 수사 중이다.특검팀은 이와 관련해 권 의원의 주거지와 국회 의원실, 강릉 사무실 등을 압수수색하고 당원명부 확보를 위해 국민의힘 당사를 압수수색 시도한 바 있다.