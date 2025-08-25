이 대통령 “북한 문제…길을 한 번 만들어봐야 되지 않나”

“트럼프와 제한 없이 필요한 이야기는 다 해볼 생각”
“비핵화…일거에 실현 가능한 목표라는 건 비현실적”
김여정 비난에 “일부 표현에 연연할 필요 없다”
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
앤드루스 합동기지 방문 코인 든 이재명 대통령
취임 후 처음 미국을 방문한 이재명 대통령이 24일(현지시간) 미국 워싱턴DC 인근 앤드루스 합동기지에 도착해 공군1호기에서 내려 영접 인사로 나온 미국 측 조슈아 킴 대령으로부터 기지 방문 기념 코인을 받아 들고 있다.
워싱턴DC 연합뉴스
워싱턴DC 연합뉴스
이재명 대통령은 24일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령과의 첫 정상회담에서 대북 정책이 주요 의제로 다뤄질 가능성에 대해 “나쁜 이야기가 아니라면 다해 봐야 한다. 자주 있는 기회도 아니다”라고 긍정적으로 전망했다.
이 대통령은 이날 일본을 떠나 미국 워싱턴DC로 떠나는 공군1호기에서 수행 기자단과 간담회를 하며 “회담 의제는 트럼프 대통령이 제기할 수도 있고 제가 제기할 수도 있는데 제한 없이 필요한 이야기는 다 해볼 생각”이라며 이같이 말했다.
이 대통령은 “북한 문제는 우리에게 매우 중요한 문제니까 핵 문제든 북한 문제든 한반도의 평화와 안정에 관한 것은 대한민국 안보 문제에서 제일 중요한 것 아닌가”라며 “그 이야기는 누가 하든지 아마 한 번쯤은 해보지 않을까 그렇게 생각이 든다”고 했다. 이어 “길을 한 번 만들어봐야 되지 않을까 싶다”고도 말했다.
앞서 이 대통령은 일본 언론과의 인터뷰에서 북한 핵 개발과 관련해 “1단계에서 핵과 미사일(개발)을 동결, 2단계에서 축소, 3단계에서 비핵화를 목표로 하겠다”며 ‘3단계 비핵화’ 해법을 제시했다. 이에 대해 이 대통령은 “지금 단계에서 이재명 정부의 기본적인 해결 방안이 당연히 한반도 비핵화로 가야 한다”며 “그러나 이게 당장 일거에 실현 가능한 목표냐, 그게 비현실적이란 건 누구나 다 인정하지 않겠나”라고 지적했다.
이어 “북한의 완전한 비핵화라는 게 한반도의 평화와 안정, 그리고 우리 동북아시아, 아시아, 나아가서는 세계 평화를 위해서 가야 할 길”이라고 했다.
이 대통령은 남북 관계에 대해 “(문재인 정부 시절보다) 훨씬 나쁘다. 불신도 매우 깊어졌고 적대감도 매우 커졌고 북한의 핵무기 또는 미사일 개발 정도도 그때와 비교할 수 없을 정도이고 주변국 관계도 많이 나빠졌다”고 진단했다.
이어 “문제 해결의 방향과 목표는 똑같다. 예를 들면 한반도 비핵화 또는 한반도의 평화와 안정을 위한 대화, 소통, 협력의 필요성, 장기적으로 대한민국이 가야 될 한반도 정책, 이것은 변함이 없는 것”이라며 “이러한 우리의 입장에 대해 주변 국가들을 총력을 다해서 설득해야 한다”고 말했다.
최근 김여정 북한 노동당 부부장이 이 대통령을 거론하며 “역사 흐름 바꿀 위인이 아니다”라고 비난한 것과 관련 이 대통령은 “제가 위인 되기를 기대하나 보나 이 생각이 얼핏 들었다”며 농담했다. 이 대통령은 “김 부부장이든 김정은 국무위원장이든 그들의 입장이 있을 테니까 그 입장을 고려해 우리가 지향하는 바대로 강력한 국방력을 기반으로 해서 억제력을 기반으로 해서 대화하고 소통해서 군사적 충돌 위협을 최소화해야 한다”고 설명했다.
또 “일부 표현에 너무 연연할 필요가 없다, 큰 흐름 중에 돌출 부분 정도라고 생각한다”며 김 부부장의 발언에 큰 의미를 부여하지 않았다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지