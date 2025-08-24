홍준표 “자생력 상실한 국힘 해체…새로운 정당 만들어야”

이미지 확대 홍준표 전 대구시장이 17일 인천 중구 인천국제공항 제1터미널을 통해 귀국한 뒤 이동하고 있다. 2025.06.17. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 홍준표 전 대구시장이 17일 인천 중구 인천국제공항 제1터미널을 통해 귀국한 뒤 이동하고 있다. 2025.06.17. 뉴시스

홍준표 전 대구시장은 23일 “자생력을 상실한 정당은 해체하고 일부 사람들과 새로운 사람들이 뭉쳐 정통 보수주의 새로운 정당을 만들어야 한다”라며 ‘국민의힘 해체’를 언급했다.홍 전 시장은 이날 자신의 온라인 소통 플랫폼 ‘청년의 꿈’ 홈페이지에서 이용자가 ‘국민의힘이 윤석열을 품어준다고 국민들이 과연 지선(지방선거)·총선 때 국민의힘을 품어줄까. 어쩜 국민의힘은 정신을 못 차리는지 너무나 갑갑하다’고 글을 올리자 이같이 밝혔다.홍 전 시장은 또 특검 수사가 본격화되면 당 존립 기반이 위태로울 수 있다고 내다봤다. 그는 ‘이재명 대통령이 칼집에서 칼도 안 뽑은 것 같은데 여기저기서 곡소리 난다’고 하자 “본격적인 칼춤은 아직 시작도 안 했다”고 했다.