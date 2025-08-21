여당서도 檢개혁 속도 조절… “추석 전? 정치적 발언, 연내 끝낼 것”

대통령·총리 이어 신중론 나와

이재명 대통령과 김민석 국무총리가 검찰 개혁과 관련해 잇달아 ‘충분한 조율’을 강조한 가운데 20일 여당 원내지도부에서도 “좀더 시간이 필요하다”는 목소리가 나왔다. 정청래 더불어민주당 대표가 강조한 ‘추석 전 개혁’이 아닌 ‘정기국회 내 완료’라는 새로운 시간표도 제시됐다. 다만 정 대표는 ‘후퇴는 없다’는 입장을 이어 가고 있다.문진석 민주당 원내운영수석부대표는 이날 MBC 라디오에서 정 대표의 ‘추석 전 개혁’ 발언에 대해 “정치적인 발언 메시지로 이해하면 좋을 것 같다”면서 “시기를 못박아서 말씀하신 건 그만큼 차질 없이 검찰 개혁을 진행하겠다는 취지”라고 설명했다.이어 문 수석부대표는 “입법이 완료되는 것은 좀더 시간을 필요로 하지 않을까 싶다”면서 “추석 전 완료라는 것은 원래 (검찰 개혁의) 얼개 그림을 추석 전에 국민들한테 선보이겠다는 취지도 있지 않을까 싶다”고 했다. 그는 ‘정기국회 회기 내 입법 완료로 이해하면 되느냐’는 질문에 “정기국회 내라면 연말까지”라면서 “정기국회 안에는 검찰 개혁에 대한 입법도 완료될 것으로 예상한다”고 했다.앞서 이 대통령은 지난 18일 국무회의에서 정성호 법무부 장관에게 “민감하고 핵심적인 쟁점 사안의 경우 국민께 충분히 내용을 알리는 공론화 과정을 반드시 거쳐야 한다”고 언급했다. 전날에는 김 총리와 강훈식 대통령실 비서실장까지 나서 신중하고 충분한 조정을 언급하면서 ‘속도 조절’로 방향이 잡힌 것이라는 분석이 나왔다.다만 정 대표는 입장이 바뀌지 않은 것으로 알려졌다. 문대림 민주당 대변인은 이날 경북 경주 현장 최고위원회의 후 기자들과 만나 “대표님의 의지는 추석 전 약속을 지키기 위해서 거침없이 나아간다는 생각을 가지고 있다”면서 “현재까지는 후퇴가 없다는 정도로만 말씀드릴 수 있을 것 같다”고 밝혔다.문 대변인은 “대통령실이나 총리실에서 나온 얘기들을 속도 조절론으로 볼 것인지, 꼼꼼한 점검이라고 볼 것인지에 대해서는 해석의 여지가 있으나 후자 쪽에 가깝지 않을까 한다”면서 “속도를 늦추라는 게 아니라 3대 개혁 입법 과제에 대한 추진 과정에 시행착오가 없도록 꼼꼼한 점검들이 필요하다는 지적 또는 권고가 아닌가 싶다”고 설명했다.일각에선 검찰 개혁 작업을 둘러싼 당정 간 시각차가 본격적으로 불거지는 것 아니냐는 목소리도 나온다. 여당이 검찰·언론·사법 개혁 등 이른바 3대 개혁을 강도 높게 추진하면서 국정 운영에 부담 요인으로 작용할 수 있다는 분석은 계속 제기됐다.이에 대해 문 대변인은 “민주당의 거침없는 개혁 과제 추진, 그리고 정상화하는 과정을 보여 드리는 것이 결국 지지율 상승으로 이어진다는 원칙을 가지고 있다”고 강조했다.한편 민주당 검찰개혁특위는 이날 검찰 개혁 관련 비공개 당정 협의를 가졌다. 민형배 특위 위원장은 기자들과 만나 “지금 초안을 만들고 있는 중”이라면서 “단계적으로 갈 것이다. 1단계는 구조 개혁을 추석 전에 하겠다는 것”이라고 설명했다.