김용범 “정부조직개편안 등 새달 최종 확정”

경제성장·주택 대책 등 순차 발표

당정 전분야 ‘AI 대전환’ 추진 협의

2025-08-21 4면

김용범 대통령실 정책실장이 20일 정부조직 개편안을 다음달 중에 확정할 계획이라고 밝혔다. 주택공급 대책도 곧 발표한다고 예고했다.김 실장은 이날 용산 대통령실에서 첫 기자간담회를 열고 “내각 구성이 거의 마무리된 만큼 9월부터 업무보고를 시작한다”며 “정부조직 개편안과 대통령 직속 위원회 정비 작업 등은 국정기획위원회의 기획을 기초로 부처 협의를 통해 9월 국무회의에서 최종 확정할 계획”이라고 밝혔다.이재명 정부의 공약 사항을 구체화하는 작업을 한 국정기획위는 기획재정부를 기획예산처와 재정경제부로 분리하는 내용 등의 정부조직 개편을 구상했는데 정식 발표는 미뤄 왔다.김 실장은 또 “이번 주에는 경제성장전략과 국가 AI(인공지능) 전략 등 핵심 전략을 발표하며 다음주에는 내년도 예산안을 확정한다”며 “주택 공급 대책도 부처 협의가 거의 마무리 단계”라고 말했다.김 실장은 정책실의 주요 업무로 상법 개정과 노조법 개정, 중대산업재해 방지 대책을 꼽았다. 그는 “후진국형 제도를 글로벌 스탠더드로 맞추는 작업”이라고 강조했다.특히 재계의 반대가 큰 이러한 법안들에 대해 “일부에서는 이런 제도 개선이 이뤄지면 기업 부담으로 이어질 수 있다고 지적하는데 상법 개정 이후에도 코스피가 3000 이상에서 견조한 흐름을 지속하고 있다는 것은 변화에 대한 시장의 기대감으로 해석한다”고 반박했다. 이어 “노조법 역시 파업 전 교섭 권리를 보장해 파업까지 가지 않고도 분쟁 해결이 되므로 파업이 감소할 수 있다”고 했다.지역 균형 성장도 강조했다. 김 실장은 “기존 틀을 깨기 위해 지방을 우대하는 균형 성장으로 전면 재편해 나가겠다”고 설명했다. 이어 “생산적 투자를 촉진하는 자본시장 제도 등 금융 대전환을 추진하겠다”고 덧붙였다.한편 더불어민주당과 기재부, 과학기술정보통신부, 산업통상자원부는 이날 국회에서 ‘새 정부 경제 성장전략 관련 당정 협의’를 열고 기업과 공공, 국민 일상 등 전 분야에서 ‘AI 대전환’을 추진하고 공공데이터를 적극 개방하기로 했다.한정애 민주당 정책위의장은 당정 협의 후 브리핑에서 “새 정부의 경제성장 전략은 기술 선도 성장, 모두의 성장, 공정한 성장, 지속 성장 기반 강화 등 4대 정책 방향하에 마련하기로 했다”고 밝혔다.소상공인 지원 방안도 논의했다. 한 정책위의장은 “민주당은 납품 대금의 연동제 대상 확대 등 불공정 거래를 해소하고 산업재해 근절을 위해 산업안전보건법 적용 범위를 확대하는 등의 요청도 했다”며 “정부는 이를 신속히 추진하기로 했다”고 말했다.