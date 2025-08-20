홍준표, 한덕수·이상민·김문수 저격…“허욕·벼락·속옷쇼”

이미지 확대 귀국 뒤 취재진 만난 홍준표 전 대구시장 홍준표 전 대구시장이 17일 인천국제공항 제1여객터미널을 통해 귀국, 취재진과 인터뷰하고 있다. 홍 전 시장은 지난 4월 국민의힘 대선 후보 경선에서 패배한 뒤 탈당하고 미국 하와이에 머물렀다. 2025.6.17 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 귀국 뒤 취재진 만난 홍준표 전 대구시장 홍준표 전 대구시장이 17일 인천국제공항 제1여객터미널을 통해 귀국, 취재진과 인터뷰하고 있다. 홍 전 시장은 지난 4월 국민의힘 대선 후보 경선에서 패배한 뒤 탈당하고 미국 하와이에 머물렀다. 2025.6.17 연합뉴스

홍준표 전 대구시장이 한덕수 전 국무총리, 이상민 전 행정안전부 장관, 김문수 국민의힘 당대표 후보를 겨냥해 거침없는 비판을 쏟아냈다.홍준표 전 시장은 19일 SNS에 한덕수 전 총리에 대해 “본래 사려 깊고 신중한 사람이었는데 끝까지 수분(守分)했으면 좋았을 것을, 참 아까운 사람이 나라 망치고 보수세력 망치고 당 망치고 저렇게 인생을 끝내는구나 하는 아쉬움이 남는다”고 했다.이어 “대통령 직무대행을 하면서 대선을 중립적으로 관리하는 게 50여년 관료 생활을 아름답게 끝낼 길이었는데, 윤석열 전 대통령 부부와 추종 세력들에 놀아나 허욕에 들떠 대통령 꿈을 꾼 결과가 이렇게 될 거라 예견하지 못했겠느냐”고 꼬집었다.이상민 전 장관을 향해서는 “이태원 참사 때 물러나야 한다고 했는데 그 말을 듣지 않고 버티다가 내란 연루로 구속되는 수모를 당했다”며 “합리적이고 점잖은 사람인데 모진 놈 옆에 있다가 벼락 맞은 격”이라고 평했다.김문수 후보에 대해서는 “초상집 상주라도 하겠다며 윤 전 대통령처럼 속옷 차림으로 쇼하는 사람도 있으니 더 말할 필요가 없다”며 직격탄을 날렸다. 이는 최근 김 후보가 특검의 국민의힘 당사 압수수색을 막겠다며 상의를 벗고 농성한 장면을 겨냥한 것이다.홍준표 전 시장은 한덕수 전 총리와 이상민 전 장관이 특검 수사와 기소 대상에 오른 사실을 짚으며 “아까운 사람들이 허망한 길을 걸었다”고 비판을 이어갔다.한편, 한덕수 전 총리는 이날 내란 사건을 수사하는 조은석 특별검사팀에 피의자 신분으로 출석해 16시간 넘게 조사받았다. 특검팀은 구속영장 청구 여부를 검토 중이다. 이 전 장관은 내란 중요임무 종사 및 직권남용, 위증 혐의로 이날 기소됐다.