김민석 “검찰개혁 시기 조율”… 강훈식 “노란봉투법, 가야 할 길”

‘지지율 하락’ 진화 나선 당·정·대

경주 APEC 회의장 둘러보는 정청래 정청래(가운데) 더불어민주당 대표가 19일 경북 경주시 경주화백컨벤션센터(HICO)에 조성 중인 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의장을 둘러보고 있다. 왼쪽은 전현희 최고위원.

2025-08-20 5면

김민석 국무총리와 강훈식 대통령실 비서실장이 19일 잇달아 기자간담회를 열어 검찰 개혁과 노란봉투법(노동조합법 2·3조 개정안) 등 개혁 입법 배경을 설명했다. 최근 당정의 지지율이 동시에 하락하는 등 비판 여론이 커질 기미가 보이자 진화에 나선 것으로 보인다. 정청래 더불어민주당 대표도 현장 스킨십에 나섰다.김 총리는 이날 정부서울청사 별관에서 기자간담회를 갖고 검찰 개혁과 관련, “큰 대로는 확고히 가지만 국민이 볼 때 졸속이라는 생각이 들지 않도록 꼼꼼히 가는 것이 좋아 정부·여당 간, 검찰 개혁을 주장해 온 각 정당 간 조율할 시간을 충분히 갖는 게 좋겠다”고 밝혔다.민주당이 ‘추석 전 검찰 개혁 마무리’ 방침을 고수하고 있는 가운데 이재명 대통령에 이어 김 총리도 ‘충분한 조율’을 강조한 것이다. 이 대통령은 전날 정성호 법무부 장관에게 “민감한 쟁점 이슈에 대해 충분히 공론화하라”고 지시한 바 있다.김 총리는 검찰 개혁에 대한 당정 간 조율이 필요한 것 아니냐는 질문에는 “당연히 모든 개혁과 입법은 정부·여당 간 조율이 필요하다”면서도 “국민들의 충분한 이해와 공감을 얻는 것이 더 근본적 문제”라고 답했다.강 실장은 간담회에서 노란봉투법에 대해 “가 보지 못했지만 가야 할 길이라 인식한다”고 말했다. 정부 출범 76일째인 이날 첫 기자간담회에서 강 실장은 “산업 현장에서 대화를 촉진하고 격차를 해소한다는 의미에서 법 취지가 현실에 반영될 수 있도록 책임감 있게 추진해야 한다”고 밝혔다.강 실장은 이진숙 전 교육부 장관·강선우 전 여성가족부 장관 후보자 낙마와 관련해서는 “측근이나 실세 인사는 없다”고 해명했다. 이러한 문제들로 이 대통령의 국정 지지율이 하락세를 보이는 것에 대해서는 “겸허하게 받아들이고 잘할 수 있는 부분에 뜻을 모아 열심히 해야겠다”고 했다.강 실장은 이 자리에서 재정 지출을 통한 경기 부양 당위성을 강조하면서 국채 발행 필요성을 언급했다. 또 부동산 시장이 안정적으로 관리될 수 있도록 조속히 공급 방안을 발표할 계획이라고도 했다.정 대표는 이날 오는 10월 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의가 열리는 경주를 찾아 APEC 성공을 강조하며 “국익에는 여야가 따로 없으며 국익 추구를 위해 최선을 다해야 한다”고 말했다. 정 대표는 20일에는 경주 현장에서 최고위원회도 개최한다.당·정·대 수장이 일제히 스킨십 확대에 나선 것은 최근 조국 전 조국혁신당 대표 특별사면, 일방적 개혁 입법 논란 등으로 비판 여론이 커지고 있는 상황과 무관치 않은 것으로 풀이된다. 전날 리얼미터가 발표한 조사(95% 신뢰 수준에 표본 오차는 ±2.2%p, 중앙선거여론조사심의위원회 참조)에서 이 대통령 지지율은 51.1%로 하락했다.그러면서도 여당은 이른바 3대 개혁(검찰·언론·사법 개혁)의 고삐를 늦추지 않고 있다. 민주당 3대(내란·김건희·채해병) 특검 종합대응특별위원회는 이날 1호 법안으로 ‘국회에서의 증언·감정 등에 관한 법률 개정안’을 발의했다. 소관 위원회 활동 기간 이후에도 한덕수 전 국무총리 등이 국회에서 한 위증에 대해 고발할 수 있도록 하는 내용이다. 또 대법관 증원을 위한 당 사법개혁 특별위원회 공청회도 개최했다.