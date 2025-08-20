김문수 과반 미지수… 장동혁 막판 추격전

국힘 전대 1차 투표 앞두고 전면전

과반 안 되면 26일 1·2위 결선투표

안철수·조경태 ‘찬탄 단일화’ 불발

이미지 확대 국민의힘 당 대표 선거에 출마한 후보들이 19일 서울 중구 TV조선 스튜디오에서 열린 6차 전당대회 3차 텔레비전 토론회에 앞서 파이팅을 외치고 있다.

왼쪽부터 김문수, 조경태, 장동혁, 안철수 후보. 2025.8.19

국회사진기자단 닫기 이미지 확대 보기 국민의힘 당 대표 선거에 출마한 후보들이 19일 서울 중구 TV조선 스튜디오에서 열린 6차 전당대회 3차 텔레비전 토론회에 앞서 파이팅을 외치고 있다.

왼쪽부터 김문수, 조경태, 장동혁, 안철수 후보. 2025.8.19

국회사진기자단

2025-08-20 5면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

국민의힘 8·22 전당대회 투표를 하루 앞둔 19일 김문수 전 고용노동부 장관과 장동혁 의원이 결선 투표를 대비한 전면전에 돌입했다. 국민의힘은 22일 과반 득표자가 나오지 않으면 1·2위 후보가 오는 26일 결선 투표로 승부를 가리기로 했다.당권 레이스 초반부터 선두를 달려 온 김 전 장관이 1차 투표에서 과반을 넘길지는 미지수다. 앞서 대통령실과 친윤(친윤석열)계가 조직력을 ‘풀가동’했던 2023년 3·8 전당대회에서도 김기현 당시 대표가 52.93%로 가까스로 과반을 넘겼다. 반면 이번 전당대회는 지역구 의원들의 ‘오더’나 조직적 움직임도 포착되지 않고 있다.김 전 장관을 추격 중인 장 의원은 결선 투표가 성사되면 역전극이 가능하다고 보고 강성 당원들을 노린 막판 호소전을 벌이고 있다. 장 의원은 “국민의힘을 혁신하고 강한 정당으로 만들어 내년 선거에서 더불어민주당과 이재명 정권, 그리고 조국혁신당을 끝장내겠다”고 강조했다.찬탄(탄핵 찬성) 후보인 안철수 의원은 조경태 의원의 단일화 요구를 막판까지 거부했다. 조 의원은 기자회견에서 “안 의원이 절실한 혁신 후보 단일화 요구를 외면하고 후보 단일화 제안을 수용하지 않았다”면서 “국민과 당원이 혁신 단일 후보를 선택해 달라”고 했다. 반면 안 후보는 “결선 투표가 있는 대표 경선에서 단일화는 처음 들어 보는 일”이라며 일축했다.한편 21일부터 방송2법과 2차 상법 개정안 등 쟁점 법안을 하루에 하나씩 처리하려던 민주당은 이날 우원식 국회의장의 중재로 국민의힘 요구를 일부 수용했다. 이에 전당대회가 열리는 22일 오후 본회의를 멈추고 오는 25일 추가로 본회의를 열기로 했다.