[단독] 정부 고위 관계자 “한일 정상회담서 ‘DJ·오부치 선언’ 수준 합의는 어려울 것”

이재명 대통령이 지난 6월 17일(현지시간) 캐나다 앨버타주 캐내내스키스 주요 7개국(G7) 정상회의장에서 열린 한일 정상회담에서 이시바 시게루 일본 총리와 악수하며 기념촬영을 하고 있다.

오는 23일 일본 도쿄에서 열리는 두 번째 한일 정상회담에서 ‘제2의 김대중·오부치 선언’ 수준의 합의는 나오기 어려운 것으로 파악됐다. 이시바 시게루 총리가 13년 만에 ‘반성’이라는 표현까지 썼지만 각종 분야에 걸쳐 포괄적인 협력 선언을 하기엔 일본 내 분위기가 녹록지 않은 탓이다.정부 고위 관계자는 19일 서울신문과의 통화에서 “(이번 회담에서) 김대중·오부치 선언 수준의 합의문이 나오기는 쉽지 않을 것”이라며 “현재 회담 결과물은 계속 협의 중”이라고 밝혔다. 다른 관계자는 “그 부분에만 집중할 필요는 없다”고 전했다.당초 양국 정상이 이번 정상회담을 앞두고 각각 ‘미래’와 ‘반성’을 강조한 메시지를 내놓으면서 정상회담에서 김대중·오부치 선언을 잇는 이른바 ‘이재명·이시바 선언’이 나올 것이란 기대감이 있었다.하지만 이번에는 시간이 촉박한 데다 일본 내부 분위기 탓에 합의가 여의치 않아 양국 관계 개선 의지를 재확인하고 안보 및 경제 현안 등에 초점을 맞추는 수준의 메시지가 나올 것으로 전망된다. 1998년 10월 나온 김대중·오부치 선언은 정치, 안보, 경제, 국제 문제, 문화·인적 교류 등 5개 분야의 협력 원칙을 담은 포괄적인 선언이었다.한 여당 의원은 통화에서 “김대중·오부치 선언도 결국은 과거를 직시하고 미래를 지향한다는 말인데 우리야 과거를 직시하지만 일본이 못 하고 있다”며 “고이즈미 신지로 같은 차세대 총리 물망에 오른 사람들도 야스쿠니신사를 참배하는 상황”이라고 설명했다. 다만 이번 한일 정상회담을 통해 양국 셔틀외교가 본격화될 것으로 보이는 만큼 정부는 양국의 미래지향적 관계를 위한 협력 고도화에 계속 힘쓸 것으로 예상된다.한편 양국은 이번 정상회담을 맞아 한일 의원 외교도 병행한다. 한일의원연맹은 20일 도쿄에서 간사장 회의를 진행한다. 오는 11월 초 예정된 한일·일한의원연맹 합동총회 준비가 주된 목적이지만 임박한 한일 정상회담과 관련된 이야기가 오갈 가능성도 있다.