임태희 교육감, 경기교육 미래 찾는 ‘여야정 협치위원회’ 제안

임태희 경기도교육감(가운데)과 최종현 더불어민주당 대표, 이용욱 더불어민주당 총괄 수석부대표, 백현종 국민의힘 대표, 이용호 국민의힘 총괄 수석부대표가 19일 조찬 간담회를 갖고 기념 촬영을 하고 있다. (경기도교육청 제공)
경기도교육청과 경기도의회가 정책 공감대와 실행력 강화를 위해 한자리에 모여 머리를 맞댔다.
임태희 경기도교육감과 최종현 더불어민주당 대표, 이용욱 더불어민주당 총괄 수석부대표, 백현종 국민의힘 대표, 이용호 국민의힘 총괄 수석부대표가 19일 조찬 간담회를 갖고 경기교육의 현안과 발전 방향을 논의했다.
이 자리에서 임 교육감은 ‘경기도교육청-경기도의회 여야정 협치위원회’ 구성과 운영을 공식 제안했고, 양당 대표단은 경기교육의 미래를 위해 도교육청과 도의회의 긴밀한 소통과 협력이 필요하다는 데 뜻을 같이했다.
양 기관은 협치위원회를 통해 주요 정책과 조례안, 예산안, 사회적 현안 등을 사전에 논의하고 합의점을 찾아가는 구조를 마련할 계획이다.
임 교육감은 또 ‘학교 디지털 인프라 고도화, 대입제도 개선을 위한 인공지능(AI) 서술·논술형 평가시스템’ 등 주요 현안을 제시하며, 도의회와 함께 적극 추진해 나가겠다는 의지를 밝혔다.
