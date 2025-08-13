강기정 광주시장, 사면·출소 앞둔 조국 전 대표 면회 ‘주목’

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

강기정 광주시장, 사면·출소 앞둔 조국 전 대표 면회 ‘주목’

홍행기 기자
홍행기 기자
입력 2025-08-13 11:20
수정 2025-08-13 11:20
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
강기정 광주시장이 지난 13일 SNS에 글을 올려 조국 전 대표를 면회한 사실을 공개했다.
강기정 광주시장이 지난 13일 SNS에 글을 올려 조국 전 대표를 면회한 사실을 공개했다.


더불어민주당 소속인 강기정 광주시장이 조국 전 조국혁신당 대표를 면회한 사실을 공개했다.

강 시장은 지난 13일 SNS를 통해 전날인 12일조 전 대표를 서울 남부교도소에서 면회했다고 밝혔다. 강 시장은 “김대중 육성 회고록을 읽고 있다. 교도소에서 나가면 전국을 돌아다니며 감사 인사를 드리겠다”는 조 전 대표의 향후 계획도 전했다.

강 시장은 이 글에서 “김건희가 반클리프 목걸이를 숨기다 들통나 남부구치소로 향하던 시간, 남부교도소의 조국 대표는 ‘김대중 대통령 육성 회고록’을 읽으며 국민을 만날 준비를 하고 있다”고 썼다.

강 시장은 언론과의 통화에서 “(면회에서) 조 전 대표가 ‘김 전 대통령이 시련기 때 썼던 구술이어서 감명 깊게 읽고 있다’고 말했다”며 ‘출소 후 전국을 돌아다니며 감사 인사하겠다. 광주도 2박 3일 찾겠다’는 뜻도 밝혔다고 전했다.

강 시장은 “조 전 대표 면회는 이번 사면·복권이 결정되기 훨씬 이전에 예정된 일정”이었다며 “면회는 감옥에 계신 분이 세상과 소통하는 방법이기에 면회를 결심했고, 한 차례 미루다 보니 사면 결정 이후인 어제 면회를 하게 된 것”이라고 설명했다.



내년 지방선거를 앞둔 민감한 시기에 강 시장과 조 전 대표가 만난 것을 두고 지역 정치권에선 다양한 정치적 해석이 나오고 있는 것과 관련해 강 시장은 “억측이 많다”고 일축했다.
광주 홍행기 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
당신은 하루에 SNS와 OTT에 얼마나 시간을 소비하는가
우리 국민의 평균 수면 시간이 관련 통계 작성 이후 처음으로 줄었다. 잠을 이루지 못하는 사람의 비율도 크게 늘었다. 반면 유튜브와 넷플릭스 등의 이용자가 늘면서 미디어 이용 시간은 급증했다. 결국 SNS와 OTT를 때문에 평균수면시간도 줄었다는 분석이다. 당신은 하루에 SNS와 OTT에 얼마나 시간을 소비하는가?
1시간 미만
1시간~2시간
2시간 이상
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로