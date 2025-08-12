강선우 두둔한 유시민… “보좌진, 일 못해 잘렸는데 갑질 제보”

“처음 보좌진 엉망이라 교체 많아”

유시민 작가가 강선우 더불어민주당 의원의 ‘보좌관 갑질’ 의혹을 제기한 보좌진에 대해 “일을 잘 못해서 잘린 것”이라고 발언해 11일 논란이 일고 있다.유 작가는 전날 자신의 유튜브 방송 ‘유시민낚시아카데미’에 올라온 영상을 통해 “강 의원 건은 정말 말도 안 된다”며 강 의원의 국회 입성 과정을 설명했다.그는 강 의원이 지난 21대 총선 후보를 뽑는 당내 경선에 갑자기 뛰어들었다고 언급하면서 “보좌진을 짜는데 처음에 엉망으로 짠 거다. 그래서 처음에 교체가 많았던 것”이라고 말했다.당시 강 의원은 정봉주 전 의원이 당 공천관리위원회에서 부적격 판정을 받으면서 진행된 추가 공모에 공천을 신청했다. 함께 공천을 신청한 김남국 전 의원이 경기 안산 단원을에 전략 공천되면서 현역 금태섭 의원과 경선을 벌인 뒤 최종 당선됐다.유 작가는 “그 (보좌진) 중 한두 명이 사고 치고 일도 잘 못하고 이래서 잘렸는데 그걸 익명으로 뒤에 숨어서 갑질한 것처럼 그렇게 한 것”이라고 주장했다. 이어 “지금 보좌진들이나 과거 보좌관 했던 사람들이 ‘그렇지 않다’고 인터뷰하면 기사를 안 실어 준다”고 언급했다. 옆에 앉아 있던 맛 칼럼니스트 황교익씨는 “미담들이 많은데 그건 기사가 안 나온다”고 거들었다.앞서 강 의원은 이재명 정부 초대 여성가족부 장관 후보자로 지목됐으나 보좌진 갑질 논란으로 지난달 23일 스스로 자리에서 물러났다. 현역 의원으로는 처음으로 장관 후보에서 낙마한 사례로 기록됐다.