국힘, 전한길 징계 개시… 전대 주자들 ‘구명’ 경쟁

윤리위 첫 회의 열어… 14일 결론

전 “친한파 날 몰아내려고 작당”

주자들 유튜브 나와 “당에 항의”

이미지 확대 전한길씨. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 전한길씨. 연합뉴스

2025-08-12 6면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

국민의힘이 11일 전당대회 선거관리위원회와 중앙윤리위원회를 동시 가동해 지난 8일 대구 합동연설회에서 소란에 앞장선 전한길씨에 대한 고강도 조치에 돌입했다. 전씨에 대해 제명 또는 출당 등 최고 수위 징계가 거론되고 있으나 정작 8·22 전당대회 주자들은 강성 당원들의 표를 얻고자 오히려 ‘전한길 구명’ 경쟁을 벌이고 있다.국민의힘 윤리위는 이날 첫 회의를 열고 전씨의 징계 개시를 의결했고 오는 14일 조속한 결론을 낼 계획이다. 여상원 윤리위원장은 징계 수위와 관련해 “가볍지만은 않을 것”이라고 했다. 국민의힘은 당헌·당규에 해당행위와 당명 불복, 민심 이탈 초래 등을 징계 사유로 규정하고 있다.선관위도 회의를 열고 “장내 질서문란 행위가 발생하면 엄중히 경고할 것”이라고 밝혔다. 책임당원도 아닌 전씨가 연설회장에 들어갈 수 있었던 것은 다른 언론사에 나눠 준 취재진 비표를 이용했기 때문이라는 게 선관위의 설명이다. 다만 선관위는 별도의 고발 조치 등은 거론하지 않았다.전씨는 김근식 최고위원 후보가 연설회에서 먼저 자신의 비판 영상을 틀었다며 징계 요청서를 제출했다. 전씨는 윤리위 징계 개시 등에 대해 “친한동훈파의 전한길을 몰아내기 위한 작당이라 생각한다”고 주장했다. 전씨는 12일 부산에서 열리는 부산·울산·경남 연설회에도 참석하겠다고 예고했다.8명의 최고위원 후보 중 김민수·김재원·김태우·손범규 후보는 이날 전씨와 고성국씨 등이 진행하는 유튜브 채널에 출연했다. ‘전한길 면접’으로 불리는 해당 토론회에서 사실상 ‘전한길 감싸기’ 경쟁을 벌였다. 김재원 후보는 “출입금지를 한다는 것은 일종의 보복조치”라며 “당에 항의하고 있다”고 말했다.